La Juventus vince anche in Coppa Italia, Udinese ko allo Stadium: i bianconeri volano ai quarti

La Juventus domina e vince in casa contro l'Udinese conquistando i quarti di Coppa Italia. I bianconeri nel primo tempo riescono a portarsi in vantaggio grazie all'autorete di Palma nel tentativo di anticipare David. Quest'ultimo si è visto poi annullare il raddoppio per fuorigioco. Nella ripresa la squadra di Spalletti la chiude con il rigore messo a segno da Locatelli assegnato per un fallo di Palma su Cabal. In pieno recupero annullato il tris a Openda per fuorigioco. Allo Stadium finisce 2-0.

L’autorete di Palma per il vantaggio della Juve.

La Juve domina nel primo tempo e passa in vantaggio

Dominio assoluto della Juventus nel primo tempo allo Stadium. La squadra di Spalletti, scesa in campo con pochissime riserve e tanti titolari, ha in David e Yildiz capitano la coppia d'attacco che ha affrontato i friulani. Il possesso palla della Vecchia Signora non è l'unica cosa che balza agli occhi dei tifosi che hanno visto una Juventus pimpante e di certo propositiva. L'Udinese di fatto non riesce praticamente mai ad uscire dalla propria metà campo. Yildiz ci prova subito con una giocata delle sue e una conclusione di destro a giro respinta da Sava.

Poi è ancora il turco a rendersi pericoloso con le sue giocate che per poco non portano la Juventus al vantaggio. Vantaggio che arriverà poi con l'autorete di Palma il quale, nel tentativo di anticipare David su assist da destra di McKennie mette la palla nella propria porta. È la rete che vale il punteggio di 1-0 per i bianconeri. L'Udinese segna con Ezhibhue ma l'arbitro annulla per evidente fuorigioco su lancio di Lovric. Raddoppia la Juve con David che segna da posizione impossibile ma anche in questo caso l'arbitro annulla per fuoriogioco e il primo tempo finisce 1-0.

Il rigore del 2–0 realizzato da Locatelli.

La Juventus la chiude nel secondo tempo

Nella ripresa Spalletti gioca con la stessa squadra ma incredibilmente perde Gatti per infortunio. Il difensore si fa male da solo al ginocchio e viene sostituito da Locatelli. L'Udinese nel frattempo cerca di rendersi pericolosa almeno con la conclusione da fuori area di rigore di Zaniolo che finisce di poco fuori. I bianconeri continuano a gestire la partita in pieno controllo del gioco e trovano anche il raddoppio con Locatelli. Palma, ancora lui, dà un pestone a Cabal in area di rigore e l'arbitro assegna il penalty ai bianconeri.

Locatelli si incarica lui della battuta e mette a segno il gol che vale il 2-0. A questo punto i due allenatori iniziano a fare qualche sostituzione e così anche Spalletti manda in campo Conceicao e lo stesso Joao Mario diventato oggetto misterioso in questa Juventus. La partita va avanti fino alla fine senza grossi sussulti. In precedenza Yildiz ha provato una giocata delle sue con il tiro a giro che però finisce di pochissimo fuori. In pieno recupero annullato a Openda un gol per fuorigioco. Al triplice fischio è la Juventus ad esultare che accede così ai quarti di Coppa Italia con questa vittoria.