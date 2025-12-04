Serie A
Dusan Vlahovic operato a Londra, la Juventus lo aspetta: i tempi di recupero dopo l’intervento

Dusan Vlahovic è stato operato a Londra dopo la lesione di alto grado rimediata nel match contro il Cagliari. La riabilitazione resta comunque lunga, di circa tre mesi. La Juventus lo riavrà solo a fine febbraio 2026.
A cura di Alessio Pediglieri
Immagine

Dusan Vlahovic è stato operato a Londra come era stato deciso all'indomani dell'infortunio rimediato durante la partita di sabato contro il Cagliari. La Juventus aspetta il suo bomber ritrovato ma dovrà attendere a lungo: intervento riuscito e riabilitazione già in atto, con la possibilità di rivederlo in campo – salvo complicazioni – non prima di tre mesi. Dunque, per l'attaccante serbo bisognerà aspettare almeno il prossimo marzo 2026.

Il comunicato Juve su Vlahovic, operato a Londra

"Questo pomeriggio Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro. L’intervento, eseguito dall’equipe dei prof. Ernest Schilders e Rowena Johnson, alla presenza del medico del Club Marco Freschi, presso Mayo Clinic Healthcare di Londra e il Wellington Hospital è perfettamente riuscito" ha comunicato in serata la Juventus con una nota ufficiale, "e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo".

Operazione riuscita, Vlahovic inizia la lunga riabilitazione

"See you soon", "ci vediamo presto",  aveva scritto sui propri profili social Vlahovic il giorno prima del volo per Londra e l'operazione per accelerare per quanto possibile i tempi di recupero. Ma i miracoli non esistono e dopo il vallo dei ferri chirurgici, superato senza problemi, lo stop sarà comunque lungo. Per quanto riguarda il giorno in cui ritornerà a giocare, ora è fin troppo prematuro poter stilare una tabella di marcia. Dopo l'operazione riuscita, si dovranno attendere i tempi successivi, per capire in modo realistico cosa accadrà. Di certo il 2025 è finito e non prima di febbraio la Juventus potrà riaverlo.

Quante partite salta Vlahovic e quando rientra in campo

Nello specifico, dunque, Vlahovic potrebbe saltare ben 17 partite visti gli appuntamenti serrati che attendono i bianconeri. 13 di Campionato – tra cui match importanti come le sfide con la Roma, l'Inter e due volte (andata e ritorno) contro il Napoli – e le prossime tre di Champions che determineranno il cammino europeo della Juventus. Il possibile rientro potrebbe arrivare dunque a marzo, in occasione di Juventus-Pisa del prossimo 8 marzo 2026. 

