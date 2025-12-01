L’infortunio di Vlahovic è serio: lesione di alto grado. Quante partite salta l’attaccante della Juve

L’esito degli esami strumentali è stato tutt’altro che positivo per Dusan Vlahovic, che sarà costretto a fermarsi a lungo a causa di una lesione di alto grado all’adduttore della coscia sinistra.

Dusan Vlahovic è costretto a fermarsi a lungo. L'attaccante della Juventus, infortunatosi durante la partita contro il Cagliari, ha effettuato gli esami strumentali che hanno dato un esito tutt'altro che positivo. La lesione all'adduttore della coscia sinistra è di alto grado. Serviranno ulteriori esami per stabilire le terapie e le tempistiche per il ritorno in campo. Lo stop previsto è di almeno due mesi.

L'esito degli esami di Vlahovic

Questa la nota della Juventus: "In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus – Cagliari ,questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate".

Le alternative a Vlahovic nella Juve, come può sostituirlo Spalletti

Spalletti ora dovrà sostituire Vlahovic. Ufficialmente le alternative non mancano. Perché la Juve non ha un altro centravanti puro, ma ha due attaccanti come Jonathan David e Openda, che però in Serie A fin qui hanno latitato a livello realizzativo: un gol per il canadese, nessuno per il belga. Con tante partite a disposizione avranno il loro spazio. Ma non è da escludersi che Yildiz se non addirittura Conceicao possano essere schierati come falso nueve.

L’attaccante della Juventus rischia uno stop di almeno due mesi e salterà almeno una dozzina di partite tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Quante partite salterà Vlahovic con la Juventus

Se lo stop sarà di due mesi l'assenza sarà lunga e l'attaccante serbo salterà oltre quindici partite. Il campionato non si ferma a Natale e anzi l'attività sarà molto ampia. Dunque se sarà così Vlahovic non giocherà come minimo dieci partite di Serie A, almeno una di Coppa Italia e due di Champions League. Da capire se i bianconeri decideranno, nel mese di gennaio, di intervenire sul mercato e acquistare un'altra punta.