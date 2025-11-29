Vlahovic fuori per infortunio, esce con le lacrime agli occhi: “Mister, mi sono fatto molto male”

Non è un'annata straordinaria per Dusan Vlahovic, che da quando c'è Spalletti è titolare fisso. Contro il Cagliari, però, l'attaccante della Juventus è stato costretto a uscire alla mezz'ora. Un infortunio muscolare che è occorso al serbo dopo un tiro, nemmeno tanto potente verso la porta dei rossoblu. Vlahovic ha sentito tirare il muscolo ed ha capito subito di essersi infortunato. L'attaccante in lacrime ha lasciato il campo e una volta giunto in panchina da Spalletti gli ha detto: "Mister mi sono fatto molto male".

Vlahovic calcia in porta e si infortuna

Cinque minuti di fuoco. Il Cagliari passa in vantaggio. Grande sgroppata di Palestra e gol di Esposito, anche se in un primo momento pareva autorete di Locatelli. La Juve pareggia subito con Yildiz e continua ad attaccare. Vlahovic viene lanciato in profondità, si trova in posizione molto defilata, da vero attaccante ci prova lo stesso. Il tiro è lento, Caprile blocca. Calciando sente tirare il muscolo che già non era al top. L'infortunio è conclamato. Esce dal campo tra le lacrime Vlahovic, tra gli applausi dello Stadium. Quando incrocia Spalletti gli dice probabilmente l'infortunio è serio.

L'infortunio di Vlahovic

Capire quale sia la vera entità del problema adesso è oggettivamente difficile. Probabilmente domani verrà effettuato l'esame strumentale. Certamente se Vlahovic afferma di avere un problema serio così sarà, ma serve una diagnosi. Di sicuro, la Juve spera in un problema lieve. Da qui in poi non ci si ferma: tra Serie A, Champions League e Coppa Italia si gioca sempre. Spalletti ha bisogno di tutte le sue risorse e anche naturalmente del suo numero 9, sostituito da Jonathan David, che fin qui ha deluso, avendo segnato in Serie A solo alla prima giornata.