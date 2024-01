Milan-Roma dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Milan-Roma è la partita della 20ª giornata di Serie A che si gioca oggi alle 20.45 a San Siro. Match trasmesso in diretta tv e in streaming su Dazn. Le ultime news sulle formazioni di Pioli e Mourinho- Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Milan–Roma è la partita clou della 20ª giornata di Serie A, si gioca questa sera (ore 20.45) e mette in palio punti importanti per la zona Champions League. È la prima sfida del girone di ritorno per entrambe: la squadra di Pioli ne ha bisogno per consolidare il terzo posto e non perdere contatto da Juventus e Inter; quella di Mourinho (in tribuna per squalifica dopo l'espulsione contro l'Atalanta) per puntare ad agganciare la quarta posizione. Il big match sarà visibile in diretta tv e in streaming su Dazn.

Milan e Roma arrivano alla sfida di campionato dopo l'eliminazione in Coppa Italia a causa delle sconfitte contro Atalanta e Lazio (con tanto di rissa nel finale). In campionato invece sono reduci dalla vittoria a Empoli (0-3 per il ‘diavolo') e dal pareggio con l'Atalanta (1-1 all'Olimpico) e in condizioni di formazione rimaneggiata considerate le assenze pesanti. I giallorossi dovranno rinunciare molto probabilmente a Dybala, infortunatosi di nuovo durante il primo tempo del derby: un forfait che si aggiunge a quelli di Abraham, Aouar, Llorente, Kumbulla, Renato Sanches, Smalling e Ndicka. I rossoneri sono alle prese con l'emergenza difensiva per le assenze di Kalulu, Tomori e Thiaw e devono fare i conti anche con le indisponibilità di Bennacer, Chukwueze, Florenzi, Krunic, Okafor, Pobega.

Il Milan è imbattuto nelle ultime 5 partite di Serie A giocate a San Siro contro la Roma: 3 vittorie e 2 pareggi è il bilancio in favore dei rossoneri. L'ultima volta che i capitolini hanno vinto al Meazza è stato quasi 7 anni fa: il 1° ottobre 2017 s'imposero grazie alle reti di Edin Dzeko e Florenzi.

L'arbitro designato è Guida mentre il quarto uomo non sarà più Abisso ma Sacchi. Al Var ci saranno Mazzoleni e La Penna.

Partita: Milan-Roma

Quando si gioca: domenica 14 gennaio 2023

Orario: 20:45

Dove si gioca: Meazza di San Siro, Milano

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 20ª giornata

Dove vedere Milan-Roma in TV su Sky o DAZN

Milan-Roma sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva per gli abbonati solo su Dazn. La si potrà vedere sul piccolo schermo attraverso la app sulla smart tv. Per gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio la gara sarà visibile sul canale 214 Zona Dazn. A condurre la telecronaca sarà Pierluigi Pardo, che avrà al suo fianco Massimo Gobbi per il commento tecnico.

Milan-Roma, dove vederla in streaming

Milan-Roma andrà in onda anche in diretta streaming sempre su Dazn, non è prevista alcuna trasmissione su Sky Go. Per assistere al match ci si potrà collegare direttamente al sito oppure attraverso la app utilizzando i consueti dispositivi.

Le probabili formazioni di Milan-Roma

Sia Pioli sia Mourinho hano scelte obbligate dalle tante assenze. Nel pacchetto difensivo del Milan ci sarà Simic accanto a Kjaer mentre in attacco resta tutto invariato col tridente Pulisic, Giroud, Leao. Tra le fila della Roma si va verso la conferma di Huijsen affiancato a Mancini. In avanti El Shaarawy in tandem con Lukaku.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Simic, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kristiansen, Mancini, Huijsen; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku. Allenatore: Mourinho.