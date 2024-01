“Che figlio di…”: Mourinho viene espulso in Roma-Atalanta e lascia subito lo stadio Olimpico Mourinho espulso nel recupero di Roma-Atalanta per proteste contro l’arbitro: lo Special One ha abbandonato lo stadio Olimpico subito e non si presenterà per interviste e conferenze post-partita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

José Mourinho è stato espulso negli ultimi minuti della partita Roma-Atalanta. La reazione dell’allenatore portoghese è stata molto diversa rispetto al solito perché mentre lasciava il campo avrebbe esclamato “Che figlio di…” rivolto all’arbitro Aureliano.

Lo Special One ha abbandonato subito lo stadio Olimpico e non si è presentato per le interviste e la conferenza stampa dopo il fischio finale della gara. Mourinho non sarà in panchina contro il Milan a San Siro nel prossimo turni e per il secondo anno di fila.

L'ex tecnico di Inter, Real Madrid, Chelsea e Porto, come già capitato qualche settimana fa, non ha apprezzato alcune decisioni prese dal direttore di gara e dopo l’espulsione nel recupero per le proteste ha deciso di lasciare subito l’impianto di Tor di Quinto senza parlare con nessuno.

Leggi anche Mourinho urla una frase in faccia a Kvaratskhelia ma se ne pente subito: aveva esagerato

Anche gli altri tesserati della Roma non hanno rilasciato interviste nel post-partita della gara contro l'Atalanta: a comunicarlo è stato lo stesso club, facendo sapere che nessun tesserato avrebbe parlato nel post-partita perché preferivano non commentare la gara.

Nel primo tempo Mourinho aveva criticato l'arbitro per alcune decisioni per aver protestato platealmente dopo che un fallo su Dybala lanciato verso la porta non era stato segnalato dall’arbitro: l’arbitro, a gioco fermo, è andato a colloquio verso di lui e il mister della Roma lo ha ascoltato prima di rispondergli e di abbracciarlo.

Negli ultimi minuti è stato mandato via con un cartellino rosso diretto dopo le proteste per un fallo fischiato a Lukaku su Hien in una zona che poteva essere interessante per lo sviluppo offensivo della Roma.

Jsoé Mourinho sarà regolarmente in panchina nel derby di Coppa Italia contro la Lazio perché le sanzioni disciplinari non si accumulano tra campionato e coppa nazionale: l'allenatore portoghese guiderà i suoi dal campo nella stracittadina e sarà fuori nel match di Milano della prima gara di ritorno.