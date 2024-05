video suggerito

Roma-Juventus dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Roma e Juventus si sfidano per il big match della 35ª giornata di Serie A: si gioca allo stadio Olimpico con fischio d’inizio alle ore 20:45 e diretta TV e streaming su DAZN. Le probabili formazioni di De Rossi e Allegri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roma-Juventus è il big match della 35ª giornata di Serie A ed è importantissima per la corsa Champions. Allo stadio Olimpico i giallorossi e i bianconeri si sfidano alle ore 20:45 e in palio ci sono punti decisivi per un posto nella massima manifestazione europea. La partita si potrà seguire in diretta TV e streaming su DAZN.

La squadra di Daniele De Rossi si rituffa nel campionato dopo la partita vinta-pareggiata-persa in Europa League contro il Bayer Leverkusen e vuole tornare a fare tre punti dopo il pareggio di Napoli per non perdere il treno per il quarto-quinto posto. Dall'altra parte ci sono i ragazzi di Massimiliano Allegri che, dopo lo scialbo 0-0 contro il Milan, vogliono difendere il terzo posto dall'assalto del Bologna e chiudere col lucchetto il pass per la prossima Champions. Tre punti darebbero un po' di respiro alla classifica dopo i 13 punti nelle ultime 13 gare ma la Roma venderà cara la pelle perché non vuole vanificare la rincorsa fatta finora. All'andata vinse la Vecchia Signora per 1-0 con gol di Rabiot.

DDR dovrebbe avere a disposizione il tridente titolare mentre la Juve dovrebbe puntare sulla coppia Vlahovic- Chiesa.

Partita: Roma-Juventus

Dove: stadio Olimpico, Roma

Quando: domenica 5 maggio

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: 35ª giornata, Serie A

Dove vedere Roma-Juventus in diretta tv

Roma-Juventus sarà visibile in diretta TV in esclusiva su DAZN. Si potrà assistere all'incontro utilizzando la app su una smartv tv oppure adattando la televisione con dispositivi come console Playstation o XBox, Amazon Firestick e Google Chromecast, TimVision Box. Gli utenti di Sky che hanno attivato il servizio potranno assistere al match su Zona Dazn (canale 214).

Roma-Juventus, dove vederla in diretta streaming

La gara dell'Olimpico si potrà vedere anche in diretta streaming sempre su DAZN collegandosi al sito da pc o sfruttare la app attraverso dispositivi mobile. Non è prevista alcuna diretta su Sky Go, poiché la partita non rientra nel pacchetto di quelle in co-esclusiva con Sky.

Serie A, le probabili formazioni di Roma-Juventus

De Rossi dovrebbe avere a disposizione il tridente titolare formato da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy. In mediana Pellegrini, Paredes e Cristante. La linea difensiva davanti a Svilar sarà formata da Karsdorp e Angelino sulle fasce e la coppia Mancini-Ndicka al centro.

Allegri non cambia il 3-5-2con Gatti, Bremer e Danilo davanti a Szczesny, Weah e Kostic sulle corsie laterali e in mezzo al campo Cambiaso, Locatelli e Rabiot. Davanti Chiesa e Vlahovic.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.