La Juve si regala un Capodanno da incorniciare: Rabiot mette al tappeto la Roma, Inter a meno due Juventus-Roma 1-0 nel posticipo che ha chiuso il 2023 della Serie A. Decisiva una rete di Rabiot in avvio di secondo tempo per la squadra di Allegri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus si regala un finale di 2023 spumeggiante con la vittoria 1-0 sulla Roma. Un gol di Rabiot ha permesso alla squadra di Allegri di tornare al successo dopo il pareggio di Genova, e riavvicinarsi all'Inter fermata sempre dai rossoblu e ora a meno due. Buone notizie dunque per i bianconeri che ora potranno contare anche sul mercato per rinforzarsi. Di tutt'altra natura la serata di Mourinho che resta al palo e perde l'occasione di ridurre le distanze dal quarto posto ora a 5 lunghezze.

Dopo il bel saluto iniziale tra i due allenatori, la Roma è stata la prima a rendersi pericolosa con Cristante che ha messo i brividi a Szczesny colpendo il palo. Risposta Juventus affidata a Vlahovic murato in extremis da una provvidenziale giocata di Mancini. Poche occasioni ma importanti, come quelle per il grande ex Dybala che con un tocco di esterno ha sfiorato l'angolino, e per Kostic disinnescato sulla linea da un colpo di testa di Ndicka.

L'equilibrio del primo tempo si è rotto subito nella ripresa. Due minuti e la Juventus è passata in vantaggio con Adrien Rabiot. Bravo il centrocampista francese a seguire l'azione sfruttando un bell'assist di tacco di Vlahovic. Una rete che ha messo il match sui binari preferiti per la Juventus che poi ha gestito, concedendo poco ad una Roma a trazione anteriore con Mourinho che ha inserito anche Pellegrini, Azmoun ed El Shaarawy a sostegno di Lukaku e Dybala. Allegri ha risposto cambiando il suo tandem offensivo, con Milik e il ritrovato Chiesa al posto di Vlahovic (curioso il siparietto con Llorente) e del frizzante Yildiz.

La chance più importante è stata per McKennie che non è riuscito a capitalizzare una grande azione di Chiesa (al quale poi è stato annullato il raddoppio per fuorigioco), concludendo in modo troppo leggero per impensierire Rui Patricio. Si chiude così il 2023 delle due squadre: con il sorriso per la Juventus, rimandati invece i giallorossi.