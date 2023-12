Ndicka salva la Roma con un colpo di testa sulla linea di porta: il suo intervento è miracoloso L’intervento di Ndicka sul tiro di Kostic è l’immagine del primo tempo della Roma: salva un gol già fatto sulla linea di porta con una lettura difensiva di grandissimo livello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Juventus e Roma sono arrivate all'intervallo sullo 0-0 ma l'equilibrio è stato messo a dura prova dal tentativo di Kostic, un tiro a botta sicura destinato a finire in porta. Ma il serbo non aveva fatto i conti con Ndicka. Anzi, con la testa di Ndicka: è stato l'ivoriano la vera star del primo tempo di questo big match, l'uomo più importante per i giallorossi nel momento di massima difficoltà.

Il suo intervento è ossigeno puro per la squadra di José Mourinho che rischiava di arrivare all'intervallo sotto di un gol in una partita delicata e tesa, fatta di grandi giocate e palloni che a ogni tiro rischiano di far pendere la bilancia da una parte e dall'altra. Le squadre si studiano ma non attendono, creano pericoli con il protagonisti più attesi e fanno divertire i tifosi senza chiudersi in difesa, un atteggiamento un po' atipico per due squadre che hanno una filosofia di gioco ben definita nelle ultime stagioni.

Questa volta il filo conduttore è la voglia di affrontarsi a viso aperto e di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, come nel caso di Paulo Dybala che ha scaldato l'atmosfera nel suo vecchio stadio con la maglia della Roma. Ma l'occasione più preziosa arriva per la Juventus sul finire di primo tempo, praticamente un gol divorato.

A due minuti dal fischio dell'arbitro Kostic decide di far valere l'inventiva personale e a botta sicura cerca di sorprendere Rui Patricio: il portoghese non si fa pregare e resta sorpreso dal tiro, spalancandogli un'occasione enorme per poter portare in vantaggio i bianconeri. Il portiere è superato, il pallone si appresta ad andare in rete ma proprio sulla linea di porta arriva Ndicka a salvare tutta la situazione.

Con un colpo di testa all'ultimo secondo l'ivoriano allontana il pallone e annulla ogni pericolo. Il suo intervento è glaciale ed è arrivato con un tempismo perfetto: Ndicka aveva intuito alla perfezione la traiettoria del pallone e si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto per salvare la sua Roma. Anche i social sono impazziti per la sua lettura difensiva che per alcuni ha lo stesso peso di un gol.