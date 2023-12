Vlahovic fa finta di piangere in Juventus-Roma: è uno sfottò per Llorente Curioso siparietto in Juventus-Roma: dopo un contrasto in area Vlahovic fa finta di piangere prendendo in giro platealmente il difensore giallorosso Llorente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Animi tesi nel posticipo della 18ª giornata della Serie A tra Juventus e Roma di scena allo Stadium. Per quanto la partita sia stata stata molto corretta, com'era prevedibile data l'elevata posta in palio e la rivalità esistente tra i due club, non sono mancati i momenti in cui gli animi in campo si sono scaldati soprattutto tra i difensori giallorossi e gli attaccanti bianconeri. E tra le tante scintille c'è stato anche un singolare sfottò fatto da Dusan Vlahovic nei confronti dello spagnolo Diego Llorente pochi minuti dopo che i piemontesi avevano trovato il vantaggio con il gol di Rabiot liberato splendidamente da un pregevole colpo di tacco dello stesso centravanti serbo.

Dopo uno scontro in area infatti il centrale romanista è rimasto a terra apparentemente molto dolorante. A quel punto Vlahovic, dopo averlo più volte invitato a rialzarsi, ha fatto finta di mettersi a piangere. Un'evidente e plateale presa in giro nei confronti dell'avversario accusato di frignare per quello che lo juventino considerava un normalissimo contatto di gioco. Una scena che è inevitabilmente diventata virale sui social network dove ha dato adito a svariati commenti dal tono sarcastico.

Un curioso siparietto dunque che è arrivato a metà del secondo tempo di una partita che ha visto l'attaccante serbo della Juventus e il difensore spagnolo della Roma andare più volte a contatto tra loro in un prolungato duello che, seppur duro dal punto di vista fisico (inevitabile data la stazza dei due calciatori), è stato per lo più corretto. Probabilmente nasce da qui lo sfottò perpetrato da Dusan Vlahovic nei confronti di Diego Llorente che, a suo dire, stava simulando di aver ricevuto un colpo molto più duro di quello che è stato nella realtà, come dimostrano le immagini e il mancato intervento del VAR.