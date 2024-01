I precedenti di Guida per Milan-Roma: con lui i giallorossi non hanno mai vinto in sei anni L’arbitro Guida non suscita bei ricordi alla Roma: con lui i giallorossi non vincono dal 2018, quando c’era ancora Fonseca. E nelle sfide contro il Milan sono arrivate soltanto due sconfitte per 2-1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Sarà Marco Guida l'arbitro che dirigerà il big match Milan-Roma valido per la 20ª giornata della Serie A. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata sarà coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Cecconi, dal quarto ufficiale Sacchi (chiamato in extremis per sostituire Abisso) e da Mazzoleni e La Penna come Var e Avar. La designazione non fa sorridere i giallorossi che nei precedenti contro la squadra di Pioli non sono mai stati fortunati.

L'arbitro campano arbitrerà questa sfida per la terza volta nel corso della sua carriera e nei due unici precedenti con lui la Roma non ha mai vinto. Il primo incontro risale al 31 agosto 2018, una data che tutti i romanisti ricordano bene per la grande delusione arrivata con il gol del 2-1 segnato da Patrick Cutrone al 94′ che procurò agli avversari una sconfitta difficile da digerire.

L'ultimo precedente invece risale al 28 febbraio 2021: al Milan furono annullati tre gol prima di segnare quello che ha aperto le marcature di una partita terminata ugualmente 2-1, l‘unico risultato che i giallorossi hanno ottenuto in questi incontri sotto la direzione di Guida. E ovviamente Mourinho sogna di cambiare il corso della storia nella terza partita sotto la gestione dell'arbitro della sezione di Torre Annunziata che in generale non ha mai regalato tante soddisfazioni alla Roma.

Oltre agli incontri con il Milan infatti i giallorossi hanno spesso incontrato Guida e l'ultimo successo risale al 2021. In particolare la striscia negativa si è aperta dall'arrivo di Mourinho: il portoghese non vince da 5 partite e anche nelle due occasioni capitate in questa stagione sono arrivati risultati negativi (sconfitta contro il Bologna e pareggio contro il Torino). L'unico successo nelle ultime 10 gare arbitrate da Guida risale all'aprile del 2018, quando in panchina c'era ancora Paulo Fonseca.

Dal lato del Milan invece il ruolino di marcia è praticamente inverso: i rossoneri sono la squadra italiana ad aver incontrato Guida più volte (35 fin qui), con con 17 successi rossoneri, 9 pari e 9 sconfitte. L'ultimo incontro però risale alla stagione 2021/22, nella vittoria per 2-1 contro la Lazio allo stadio Olimpico.