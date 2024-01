Lazio-Roma di Coppa Italia finisce in rissa con 3 espulsi: colpi e provocazioni, cosa è successo È l’epilogo del derby lungo 100 minuti scanditi dalla on-field-review, dalla decisione che il direttore di gara cambia solo per l’intervento di Irrati, dal clima rovente nel lungo recupero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La furia di Pedro che sta per scagliarsi contro Paredes.

I nervi saltano nel finale di Lazio–Roma. Il derby di Coppa Italia, che ha consegnato la qualificazione in semifinale ai biancocelesti, esplode in quei lunghissimi dieci minuti di recupero a corredo di un incontro non bello, spigoloso, equilibrato, che vive di fiammare improvvise, deciso da un rigore concesso col Var.

Si accende un parapiglia, l'arbitro Orsato fa fatica a tenere le redini del match. Null'altro può fare che ricorrere ai cartellini per sedare i bollenti spiriti. È la fase più ‘calda' e difficile da gestire anche per un fischietto dall'esperienza internazionale. Ne fanno le spese Pedro poi Azmoun e infine (in pieno recupero) anche Mancini.

È l'epilogo dei 100 minuti scanditi dalla on-field-review e dalla decisione che il direttore di gara cambia solo per l'intervento di Irrati (dalla cabina di regia): gli suggerisce di andare a verificare al monitor il contatto tra Huijsen e Castellanos, dà una sbirciata e indica il dischetto. È l'epilogo in un incontro che lascia poco spazio allo spettacolo e tiene i tifosi, dell'una e dell'altra parte, col cuore in gola fino al triplice fischio.

Pedro indiavolato, va a muso duro con Mancini e Paredes: il direttore di gara lo espelle.

Gazzarra da saloon. La sequenza di colpi, spintoni, occhiatacce e provocazioni scolpisce il lasso di tempo (che sembra un'eternità) dell'extra-time. Arriva dopo la bottiglietta di birra che quasi centra alla nuca Bove. Il primo capannello si verifica al 96°: Pedro della Lazio prende un'ammonizione ma ha i nervi a fior di pelle e si lascia trascinare dall'adrenalina, ingaggia un faccia a faccia a muso duro prima con Mancini poi con Paredes. Lo spagnolo perde letteralmente le staffe, viene trattenuto a stento dai compagni di squadra, è una furia. Cosa è successo di così grave da provocare quella reazione? Le immagini mostrano una mano sul collo messagli dal centrocampista argentino. E tanto gli è bastato per finire fuori controllo.

Mancini espulso dopo il triplice fischio dall'arbitro Orsato.

Trascorrono una manciata di minuti (è il 99°), la tensione si taglia a fette. La Roma è protesa in avanti alla ricerca del pareggio (Lukaku ci va vicinissimo inventando una rovesciata pazzesca in piena area), la Lazio si difende come può, con le buone o con le ‘cattive'. Azmoun fa scintille, la telecamera mostra una manata rifilata a Rovella in quel mischione che nasce non distante dall'area biancoceleste. Orsato interviene ed espelle anche l'iraniano. È finita? No. Dopo il triplice fischio viene espulso anche Mancini, che dice qualche parola di troppo al direttore di gara. Sono gli ultimi fuochi del derby.