Mainz-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming: tutto su Kean, le formazioni

Fiorentina-Mainz si gioca oggi alle 18:45 e sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky e NOW. Le ultime news sulla formazione viola dopo l’esonero di Stefano Pioli, in panchina c’è Galloppa.
A cura di Maurizio De Santis
La Fiorentina gioca oggi alle 18:45 col Mainz la terza partita del girone unico Conference League che sarà trasmessa sui canali di Sky e NOW. La Viola, prima in classifica, arriva alla sfida con addosso i segni della crisi in campionato (è ultima) e della rivoluzione che nel giro di pochi giorni ha portato agli addii di Pradé e del tecnico, Pioli, esonerato dopo il tira e molla con la società sul contratto e sulla buonuscita. In panchina, almeno per adesso, siederà il tecnico della Primavera, Daniele Galloppa.

Le vittorie con Sigma Olomuc e Rapid Vienna sono l'altra faccia della medaglia della stagione: va malissimo in Serie A, bene in Coppa. Ecco perché battere i tedeschi è di vitale importanza sia quanto ad autostima da ritrovare sia per rasserenare un ambiente scosso da una sequenza di risultati durissima e scioccante. In Germania mancheranno all'appello Gudmundsson e Gosens (infortunato per una lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra).

  • Partita: Mainz-Fiorentina
  • Dove: Mewa Arena, Magonza
  • Quando: giovedì 6 novembre 2025
  • Orario: 18.45
  • Diretta TV: Sky
  • Diretta streaming: SkyGo, NOW
  • Competizione: Conference, fase a campionato (3ª giornata)

Dove vedere Mainz-Fiorentina in TV: la diretta esclusiva della partita

Mainz-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) sui canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport (252). Previo pagamento del pass sport, il match sarà visibile anche su NOW tramite l’app disponibile su Smart TV, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. La telecronaca dell'incontro sarà condotta da Massimo Marianella, che avrà al suo fianco per il commento tecnico Lorenzo Minotti.

Mainz-Fiorentina, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Mainz-Fiorentina va in onda a partire dalle 18:45 e sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno seguirla attraverso la app di Sky Go. Non è prevista diretta chiaro su TV8.

Mainz-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Conference

Quale Fiorentina si vedrà in campo questa sera dopo l'esonero di Pioli? Almeno per ora non dovrebbe discostarsi dal modulo 3-5-2 adottato finora. Si ripartirà da De Gea tra i pali, con Pongracic, Pablo Marì e Ranieri in difesa. Dodò a destra, Fortini al posto di Gosens. A centrocampo Mandragora e Nicolussi Caviglia, con Sohm che sembra avere una chance in più rispetto a Fagioli. Davanti la coppia Kean-Piccoli. Di seguito le scelte di formazione di Mainz e viola:

MAINZ (3-4-2-1): Zentner; Maloney, Hance-Olsen, Kohr; Mwene, Sano, Amri, Widmer; Hollebarch, Nebel, Lee. All. Siewert.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Piccoli, Kean. All. Galloppa.

Calcio
