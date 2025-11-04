Chi è Daniele Galloppa subentrato a Pioli alla Fiorentina: ha vinto una Coppa Italia con la Primavera

Daniele Galloppa è stato promosso dalla Primavera alla prima squadra per prendere il posto di Stefano Pioli, esonerato. L’ex centrocampista guiderà la Fiorentina in Conference League, facendo il suo esordio ufficiale in Coppa, diventata un tabù da giocatore a causa degli infortuni subiti. Curiosità su come farà giocare la squadra, probabilmente con il 4-2-3-1 con cui ha conquistato una Coppa Italia e sfiorato uno scudetto Primavera.

Daniele Galloppa è di fatto il neo allenatore della Fiorentina che ha esonerato Stefano Pioli dalla panchina dopo una lunga trattativa per trovare un accordo, mai raggiunto, sul consegnare le dimissioni. Una scelta temporanea che vedrà l'ex regista guidare la squadra almeno in una occasione, giovedì sera in Conference League per la sfida contro il Mainz ma che potrebbe prolungarsi ulteriormente in attesa della scelta tecnica finale. Una "promozione" sul campo per l'allenatore 40enne che con il club gigliato si era già tolto una recentissima soddisfazione, andando a trionfare lo due anni fa in Coppa Italia Primavera e sfiorando il tricolore di categoria la scorsa stagione perso poi in finale contro l'Inter.

Daniele Galloppa al posto di Pioli: la crescita con le giovanili della Fiorentina

Un palmares ricco per Daniele Galloppa sulla panchina dei ragazzi viola da quando si è insediato come tecnico: un percorso iniziato nel 2020 al seguito dei Giovanissimi, per poi passare l'estate successiva agli Allievi fino ad arrivare nel 2022-2023 all'Under 17, sfiorando il sogno tricolore perso solo in semifinale. Poi, la salita, fino alla Primavera dove è riuscito a ripetersi: nel 2023-2024 ha conquistato la Coppa Italia di categoria, e nel 2024-2025 si è giocato lo scudetto fino alla fine con la cavalcata interrottasi proprio sul più bello, in finale contro l'Inter. Tutto ciò ha spinto la dirigenza gigliata a non perdere tempo e ad affidargli la prima squadra, nell'immediato post esonero di Pioli.

Galloppa e l'Europa, un eterno tabù da giocatore: esordirà da tecnico

Il battesimo del fuoco arriverà in Europa, che sancirà anche il debutto ufficiale da tecnico da parte di Daniele Galloppa in campo internazionale. Dove non è mai riuscito a metterci piede anche da giocatore con la maglia di un club, pur disputando quasi 200 partite in Serie A vestendo i colori di Siena e Parma. Proprio con i Ducali, dove giocò i suoi anni più belli, le Coppe divennero quasi un tabù per Galloppa che ci arrivò per due volte e in tutte e due le occasioni fallì l'esordio. Nel 2010-11 il Parma raggiunse il preliminare Europa League contro il Maribor ma in agosto Galloppa si ruppe il crociato, in una amichevole contro lo Shakhtar, saltando tutta la stagione. Ci riprovò l'anno successivo ma i Ducali fallirono la Zona Europa chiudendo ottavi. Nel 2014-2015, il Parma riuscì a riqualificarsi, per i nuovi preliminari ma anche in quel caso un infortunio muscolare costrinse Galloppa a restare sempre in panchina.

Come giocherà la Fiorentina di Galloppa: l'unica punta sarà Kean

Da tecnico Daniele Galloppa ha già dimostrato di essere più che ecclettico nella scelta di moduli e giocatori. Con la Primavera viola ha già dato sfoggio di saper cambiare anche in fase d'opera, svariando dal 3-4-3 al più utilizzato 4-2-3-1 fino a cimentarsi in un 3-5-2 sempre a seconda degli avversari a dei giocatori disponibili. Come farà giocare la Fiorentina contro il Mainz? Possibile uno schieramento offensivo, con 4 difensori, due mediani bassi e tre trequartisti più una punta. Un'idea di verticalizzazione e velocità che cambia l'ultima confusa idea della Fiorentina di Pioli, basata spesso su due punte