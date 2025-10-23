Calcio
video suggerito
video suggerito

La Fiorentina torna a vincere dopo quasi un mese, 3-0 al Rapid Vienna: Pioli torna a sorridere

La Fiorentina batte 3-0 il Rapid Vienna nel secondo turno di Conference League ed è in testa alla League Phase, Pioli torna a sorridere: i gol che hanno dato la vittoria alla Viola sono di Ndour, Dzeko e Guðmundsson.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Vito Lamorte
19 CONDIVISIONI
Immagine

La Fiorentina vince 3-0 in casa del Rapid Vienna e si porta in testa alla classifica della League Phase della Conference League 2025-2026. La squadra di Stefano Pioli è a punteggio pieno in Europa: dopo la vittoria casalinga con il Sigma Olomouc è arrivata quella in terra austriaca. Un ruolino completamente diverso rispetto al campionato, dove le cose non stanno andando benissimo e i gigliati devono invertire quanto prima la rotta.

Buona partenza per la Viola, che ha sbloccato subito ed è riuscito a mettere il match su binari comodi: all'Allianz Stadion di Vienna la squadra toscana è stata brava a sfruttare le occasioni da gol e ad amministrare i momenti della partita.

Immagine

La Fiorentina batte 3-0 il Rapid Vienna: seconda vittoria in Conference

La Fiorentina si è portata avanti grazie al Cher Ndour: il centrocampista ha infilato da pochi passi dopo una presa maldestra del portiere Hedl su tiro di Dzeko. Secondo gol di fila in Europa per l'azzurrino.

Leggi anche
Rapid Vienna-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming: Pioli punta su Dzeko e Piccoli, le formazioni ufficiali

A chiudere i conti ci ha pensato Edin Dzeko, che, dopo un cross dalla destra di Fortini, ha calciato di prima dall'interno dell'area e ha battuto Hedl per la seconda volta. Nei minuti finali il tris lo ha servito Guðmundsson, che calcia sul palo lungo su assist di Kouadio.

Complessivamente è stata buona la prestazione della squadra di Stefano Pioli, che dopo aver ritrovato il sorriso in Europa ora dovrà cercare di fare punti anche in campionato. La Viola torna a vincere dopo quasi un mese.

Rapid Vienna-Fiorentina, il tabellino

RETI: 9′ Ndour, 49′ Dzeko, 88′ Guðmundsson.

RAPID VIENNA (4-4-2): Hedl; Demir, Ahoussou, Yao, Horn; Bolla (62′ Auer), Seidl (85′ Schaub), Amane (75′ Ndzie), Antiste; Wurmbrand (62′ Gulliksen), Kara (85′ Weixelbraun). All. Stoger.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Mari, Viti; Fortini (76′ Dodo), Ndour, Fagioli (57′ Sohm), Nicolussi Caviglia (57′ Mandragora), Parisi (88′ Kouadio); Dzeko (76′ Gudmundsson), Piccoli. All. Pioli.

ARBITRO: Yigal Frid (ISR).

Calcio
Conference League
Fiorentina
19 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Europa League
La Roma scende in campo con il Viktoria Plzen (0-2): vincono Bologna e Fiorentina
Il Bologna si prende i primi tre punti in Europa League: a Bucarest decisivi Odgaard e Dallinga
Il Bologna dedica a Italiano la prima vittoria in Europa League: "Ci tenevamo, soffriva a stare a casa"
La Fiorentina torna a vincere dopo quasi un mese, 3-0 al Rapid Vienna: Pioli torna a sorridere
Nedved torna in Italia e appare in diretta prima di Roma-Viktoria Plzen: "Seguo ancora la Serie A"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views