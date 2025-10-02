La Fiorentina vince ma non convince, Sigma Olomouc battuto 2-0: le firme di Piccoli e Ndour

La Fiorentina vince nel primo turno della Conference League 2025-2026 ma non convince: la Viola batte 12-0 il Sigma Olomouc grazie ai gol di Roberto Piccoli e Cher Ndour ma la prestazione della squadra di Stefano Pioli non è stata brillante e nel finale ha rischiato di non portare a casa i 3 punti.

Il primo gol dell'attaccante arrivato in estate dal Cagliari fa respirare un po' l'ambiente dopo le difficoltà di questa prima parte di stagione ma c'è ancora molto da lavorare per i gigliati per aumentare l'intensità e la produzione offensiva.

La prima rete di Piccoli e Ndour con la Fiorentina vale 3 punti

La rete che ha deciso il match è arrivata da una bella verticalizzazione di Ndour, che ha innescato Piccoli in profondità: l'attaccante ha atteso l'uscita di Koutny e lo ha superato con un diagonale, firmando la sua prima rete in maglia viola.

A chiudere il match ci ha pensato Cher Ndour, che con un gran destro dal limite ha battuto Koutny e ha messo la parole fine alla partita dopo qualche sofferenza di troppo per la Viola: per il centrocampista bresciano un assist e un gol, il primo con la Fiorentina.

Fiorentina-Sigma Olomouc, il tabellino

RETI: 27′ Piccoli, 94′ Ndour.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Gosens; Piccoli, Dzeko. Allenatore: Pioli.

SIGMA OLOMOUC (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Kràl, Slàma; Kostandinov, Beran; Ghali, Tkàc (dal 46′ Langer), Dolznikov; Mikulenka. Allenatore: Janotka.

ARBITRO: Badstubner