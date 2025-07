Lookman all’Inter, nuova offerta all’Atalanta: cosa manca per chiudere dopo l’ultimo incontro

L’Inter accelera per arrivare presto all’acquisto di Ademola Lookman dall’Atalanta con l’ultima offerta da 40 milioni più 5 di bonus. Incontro quest’oggi tra Marotta e Percassi per tentare di chiudere l’operazione.

Marotta e Percassi si sono incontrati oggi per partecipare al consiglio di Lega, un'occasione per parlare di mercato e fare il punto sulla trattativa che dovrebbe portare Ademola Lookman dalla Dea alla corte di Chivu. Un affare non facile, con l'ultima offerta di 40 milioni più 5 di bonus. Un'operazione quasi a puntate, su cui i due club stanno lavorando da un po' di settimane. In attesa di ottenere il sì dell'Atalanta, l'Inter ha già l'accordo con l'attaccante nigeriano sul contratto. Lookman infatti andrebbe a guadagnare circa 4 milioni di euro all'anno.

Ma l'intoppo resta proprio l'intesa con l'Atalanta. L'incontro di oggi è stato importante soprattutto per l'Inter che ha ribadito la propria volontà di offrire una somma cospicua per il cartellino del giocatore, ma senza voler andare oltre. L'Atalanta al momento ascolta, senza imporre una cifra precise nell'affare. Al momento non c'è nessun accordo tra i due club ma appare chiaro come i bergamaschi vogliano ottenere qualcosa in più. L'Inter ha in mano il piano B, un'alternativa: Nico Gonzalez dalla Juventus.

L’esultanza di Lookman dopo uno dei suoi tanti gol con l’Atalanta.

In un primo momento l'Atalanta,di fronte alla prima offerta di 40 milioni dell'Inter, aveva risposto in maniera molto particolare chiedendo il cartellino di Pio Esposito. L'Inter ha subito rifiutato, definendo il giovane attaccante non cedibile. E allora da qui ha preso il via la fase 2 dell'operazione che vede l'Inter in prima linea per fare il prezzo sperando che la somma possa accontentare l'Atalanta. D'altronde per Lookman si è esposto pubblicamente e in prima persona al Live Gala Dinner, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio: "Ci piace tanto e vorremmo portarlo a Milano ma va trovato l'accordo con l'Atalanta".

Nico Gonzalez è la prima alternativa dell’Inter a Lookman.

L'alternativa è Nico Gonzalez in uscita dalla Juventus. L'argentino potrebbe passare ai nerazzurri per una cifra pari a 20 milioni più bonus. Nei giorni scorsi ci sono già stati contatti con l'entourage dell'attaccante nel tentativo di bloccarlo. Ma la priorità è Lookman.

L'intenzione dell'Atalanta è quella di monetizzare il più possibile per poi tuffarsi sul mercato e investire quei soldi, insieme a quelli ottenuti dalla cessione di Retegui, per comporre totalmente l'attacco della Dea da consegnare a Juric. Le parti si aggiorneranno nelle prossime ore per cercare di capire se ci sarà un rilancio da parte dei Percassi o un via libera all'Inter.