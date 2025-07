L’Inter non molla Pio Esposito, no a 50 milioni e scambio con Lookman: per Chivu è il jolly d’attacco

Francesco Pio Esposito è sempre più al centro dell’attacco dell’Inter: il club ha rifiutato la proposta dell’Atalanta di valutarlo 50 milioni e scambiarlo con Lookman. Chivu ha già in mente come utilizzarlo: in alternativa di Lautaro e Thuram o anche in un ipotetico tridente in cui farebbe il “nove” puro.

L'Inter sta facendo carte false per avere Ademola Lookman, l'attaccante in uscita da Bergamo che ha già fatto sapere all'Atalanta di non voler continuare la sua avventura con la Dea dopo tre stagioni di soddisfazioni e di aver scelto i nerazzurri di Chivu come destinazione gradita. Una trattativa che sta animando il calciomercato estivo e che Marotta e Ausilio stanno seguendo personalmente, mettendo però dei paletti ferrei. Come l'impossibilità di inserire nello scambio Francesco Pio Esposito, talento emergente esploso nell'ultimo Mondiale per Club che Chivu conosce perfettamente e che vuole assolutamente in attacco dove potrà utilizzarlo come autentico jolly.

La trattativa dell'Inter per prendere Lookman dall'Atalanta

La notizia del possibile arrivo di Lookman a Milano ha spinto i tifosi interisti a sognare in grande dopo una ultima stagione in cui il reparto offensivo è stato un vero e proprio tallone d'Achille: dietro a Thuram e Lautaro, il vuoto. Arnautovic e Correa totalmente inesistenti, Taremi ai minimi termini senza essere mai stato incisivo. Ora però, con l'avvento dell'era Chivu in avanti qualcosa è cambiato. Alla Thu-La si è aggiunto il giovane Bonny prelevato dal Parma, potrebbe arrivare Lookman dall'Atalanta ma soprattutto è stato blindato Francesco Pio Esposito, di rientro dallo Spezia in Serie B.

Francesco Pio Esposito esulta con lo Spezia: è stato il capocannoniere dell’ultima Serie B

L'Inter non molla Pio Esposito: rifiutati 50 mln e lo scambio alla pari con Lookman

Una scelta chiara e difesa a spada tratta, quella di non voler far partire il 19enne fresco capocannoniere di Serie B e che tanto bene ha fatto nell'ultimo Mondiale per Club. Celebrato dalla tifoseria, coccolato da sempre da Chivu che lo conosce dai tempi della Primavera, considerato un tesoretto da parte della dirigenza. Francesco Pio Esposito rappresenta di fatto il presente e il futuro dell'attacco dell'Inter e nemmeno l'offerta messa sul piatto dall'Atalanta ha scalfitto la volontà del club: "L’Inter è consapevole del suo valore tanto che hanno rifiutato offerte da 50 milioni. L’Atalanta avrebbe proposto uno scambio con Lookman per Pio Esposito" ha rivelato il procuratore del giocatore, Mario Giuffredi. "L’affare Lookman non si scontra con Pio Esposito che ha altre caratteristiche che sono diverse da quelle del giocatore dell’Atalanta. Non so cosa abbia in testa l’allenatore dell’Inter ma sono sicuro che Chivu darà spazio a Pio Esposito poiché lo conosce benissimo".

Pio Esposito nell'attacco dell'Inter, il jolly di Chivu

Dunque, quali sono le caratteristiche che hanno fatto innamorare Chivu e convincere la dirigenza dell'Inter a puntare su un talento nato e cresciuto in casa? Intanto la crescita esponenziale che ha dimostrato nelle ultime stagioni. Pio Esposito ha giocato le ultime due stagioni di Serie B in prestito allo Spezia infilando la porta nell'ultima appena conclusa, con 19 gol in 39 presenze, contro le sole 3 reti in 38 partite nel suo primo anno.

Poi ci sono le qualità tecniche e tattiche: Francesco Pio Esposito è punta centrale naturale. Un "numero 9" puro che può però essere impiegato all'occorrenza su tutto il fronte d'attacco. Giocatore fisico (190 centimetri di altezza), Francesco Pio ha mostrato un eccellente fiuto del gol, ottima coordinazione al tiro bravura nel gioco aereo. Ha mostrato anche di sapersi sacrificare per la squadra, andando a pressare in fase difensiva, gli avversari e ripiegando nella sua metà campo. Ottimo anche il tiro da fuori area, bravo nel gioco di sponda e nel giocare a due-tre tocchi. Tutti elementi che lo rendono una alternativa fondamentale con caratteristiche differenti rispetto a tutti gli altri attaccanti dell'Inter. Compreso Lookman.