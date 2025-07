Inter allo scoperto, Ausilio conferma la trattativa in attacco: “Vogliamo prendere Lookman”

Piero Ausilio ha confermato l’interesse dell’Inter per Ademola Lookman, attaccante in uscita dall’Atalanta: “Sì, lo vogliamo portare in nerazzurro”. La prima offerta c’è già stata: prestito con riscatto a 40 milioni ma per la Dea il prezzo è troppo basso.

Piero Ausilio ha fatto uscire allo scoperto l'Inter e il suo mercato estivo, confermando ciò che è emerso negli ultimi giorni. Prima come un refolo e poi come un vento sempre più forte e deciso: Ademola Lookman è diventato un obiettivo dichiarato da portare alla corte di Chivu: "Ci piace tanto, lo vogliamo portare in nerazzurro". Parole chiare e dirette, come quelle su Calhanoglu: "Non ha mai chiesto di andarsene via".

Ausilio senza filtri: "Vogliamo portare Lookman a Milano"

Due verità e un obiettivo: rinforzare l'Inter da consegnare nelle mani di Chivu il prima possibile, eventualmente anche prima della data fissata per il ritrovo e l'inizio della preparazione estiva. Piero Ausilio, il principale artefice delle mosse di mercato nerazzurre, lo ha spiegato senza filtri a margine di un evento benefico ai microfoni Sky: "Lookman? Sì, ci piace tanto e vorremmo portarlo a Milano ma va trovato l'accordo con l'Atalanta. Cercheremo di vedere se insieme riusciremo a trovare la strada".

A che punto è la trattativa per Lookman tra Inter e Atalanta

La trattativa sarebbe a buon punto. Dopo i primi colloqui informali a inizio settimana, i nerazzurri avrebbero presentato anche la prima offerta alla Dea: un prestito con obbligo di riscatto, fissato a 40 milioni di euro. Un contatto telefonico tra i club avrebbe dato il via alle danze anche sapendo la volontà del giocatore di voler lasciare oramai Bergamo per Milano. L'Atalanta non ha giudicato la proposta congrua chiedendo almeno 50 milioni per il trasferimento.

La verità su Calhanoglu: "Non ha mai chiesto di andarsene"

Intanto, tutto sembra rientrato sul fronte Calhanoglu: dopo settimane di tensioni, alimentate dalle voci di una richiesta da parte del turco di lasciare l'Inter per tornare in patria, Piero Ausilio è stato categorico anche su questo argomento: "Non è mai stato sul mercato e non ha mai chiesto di andare via. Non siamo intenzionati a privarci di un campione".