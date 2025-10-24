L’Inter in pressing per Nico Paz, pronti 58 milioni ma comanda il Real: cosa dice il contratto col Como

L'ultima giocata di Nico Paz con la maglia del Como è stata da brividi: frenata, scarto e tiro sul palo lontano, da fuori area con un sinistro a pennellare una traiettoria deliziosa. Con cui ha inflitto il decisivo 2-0 alla Juventus. Un gesto atletico e tecnico da campione per cui il nome del giovanissimo "dies" lariano è tornato prepotentemente alla ribalta, a conferma di quanto di buono aveva già mostrato la passata stagione, certificato anche dagli ultimi applausi di Fabregas. E così, l'Inter – tra i primi a farsi avanti per l'acquisto – sarebbe ritornata in pressing con una nuova proposta: 58 milioni di euro per pagarne il cartellino e portarlo alla corte del Toro Lautaro nell'estate 2026. Il prezzo è giusto, il ragazzo non ha mai negato di accettare l'eventuale destinazione a fianco del connazionale e dell'amico di famiglia, il vicepresidente interista Javier Zanetti. Ma c'è un intoppo enorme: a comandare e a tirare le fila del discorso non è né il Como né l'Inter, ma il Real Madrid. Lo dice il contratto di Nico Paz con i lariani.

La nuova offerta dell'Inter per Nico Paz: 58 milioni di euro, a che punto è la trattativa

Dunque, anche lontano dalle sessioni ufficiali di mercato si ritorna a parlare di trattative, tra offerte milionarie e operazioni delineate nei minimi particolari per anticipare la concorrenza, spesso agguerrita di fronte ai talenti, come quello indiscusso di Nico Paz: da due anni a Como con numeri da favola, soprattutto da inizio di questo campionato dove ha già contribuito con 4 gol e 4 assist, risultando il giocatore più incisivo dell'attuale Serie A. Così ecco il nuovo rilancio dell'Inter dopo l'approccio dell'anno passato finito nel vuoto: 58 milioni di euro per prelevarlo e vestirlo di nerazzurro. C'è già la data, estate 2026 e già un filo rosso che lega i destini, con la profonda amicizia che lega Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, e i genitori di Nico, non ché il mai negato ottimo rapporto che lo lega con Lautaro Martinez, connazionale e compagno in Nazionale che ha già ripetutamente espresso pubblici apprezzamenti.

Il ruolo del Real Madrid nella trattativa per Nico Paz: le clausole nel contratto col Como

C'è un però, perché tra l'Inter e il Como per Nico Paz c'è di mezzo il Real Madrid. Che detta le regole del gioco, tira i fili della trattativa e comanda cifre e tempistiche. Perché? Perché da quando la Casa Blanca ha deciso di mandare a crescere in riva al lago il giovane talento classe 2004, cresciuto proprio nel Castilla, le giovanili madridiste, si è cautelato con una serie di clausole e note a piè di pagina con cui si sono assicurati negli anni a venire. Ecco nel dettaglio cosa dice il contratto tra Real Madrid e Como:

Clausola di recompra: il Real Madrid aveva già la possibilità di riportarlo a casa nell'estate 2025 ma ha scelto di lasciarlo ancora a Como. Perché ha la possibilità di riacquistare il giocatore per 9 milioni euro anche nell'estate del 2026 e per 10 milioni nell'estate del 2027

Clausola sulla rivendita: il Real Madrid ha fatto sottoscrivere ai lariani anche il diritto di ricevere il 50% per una futura cessione del giocatore ad un altro club.

I tentativi del Como e il rapporto con l'Inter: su Nico Paz comanda solo il Real Madrid

Il Como, di fronte al fatto di avere tra le mani un autentico gioiello sta trattando con il Real Madrid per abbassare la percentuale sulla rivendita ed aumentare eventualmente il diritto di recompra. Il tutto perché venga ripagato in modo tangibile dall'aver contribuito alla crescita e all'esplosione di Nico Paz. Ma il tutto resta nella mani di Florentino Perez che al momento non ha voluto ridiscutere le clausole, inguaiando anche l'Inter. Ai nerazzurri infatti, oggi non basta avere una corsia preferenziale con il Como ma dovranno passare dalla ricca casa madridista che di certo non scenderà a compromessi. E che, comunque, stando all'attuale contratto, deciderà autonomamente se i 58 milioni siano un prezzo adeguato oppure di alzare la cifra ai propri interessi, con l'idea – cui nessuno si potrà opporre – anche di riavere un Nico Paz maturo e pronto per il Bernabeu.