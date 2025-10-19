Fabregas non ha dubbi su Nico Paz: “Può arrivare dove vuole, sono molto tranquillo per il suo futuro”

Cesc Fabregas è felicissimo per la vittoria del Como sulla Juventus: L’allenatore spagnolo ha esaltato Nico Paz e ha speso parole d’elogio per Morata.

Cesc Fabregas felicissimo per la vittoria del Como sulla Juventus. L'allenatore spagnolo ai microfoni di DAZN ha esaltato Nico Paz: "È un campione, sono molto tranquillo per lui e per il suo futuro. Può arrivare dove vuole se continua con questa umiltà e fame. Il talento e la fisicità ci sono”.

Il numero 10 del Como ha illuminato la partita del Sinigaglia con un assist molto bello per il gol di Kempf nei primi minuti e una rete bellissima che ha chiuso i conti nel finale: l'argentino ha sfoderato l'ennesima prova di alto profilo e ha regalato un'altra grande giornata ai tifosi lariani.

Il tecnico spagnolo si è complimentato con tutta la squadra per la prestazione messa in campo contro la Juve: "La parola giusta penso sia orgoglioso. Abbiamo parlato molto dell'essere vincenti, dell'odio nei confronti della sconfitta e dell'essere una famiglia, oggi lo abbiamo dimostrato. Abbiamo battuto una squadra che alla prossima partita va in casa del Real Madrid".

Fabregas: "Morata ha fatto quello che io chiedevo"

Fabregas ha evidenziato anche la prestazione di Alvaro Morata e ha speso parole d'elogio per l'attaccante spagnolo: “Morata ha fatto perfettamente quello che io chiedevo. L’attaccante viene giudicato per i gol, ma non da me. Lui i gol li deve fare per se stesso, ma non per me. Ha dimostrato esattamente il motivo per cui è qua al Como".

Altro punto di discussione Assane Diao, che sembrava vicinissimo al rientro ma poi si è riseduto in panchina proprio quando tutto andava nella direzione di rivederlo in campo negli ultimi minuti:"Diao è stata una scelta forzata, non si è mai allenato con la squadra. È mancato per 6/7 mesi, potete capire l’importanza di averlo. Vincere anche senza di lui è importantissimo per la squadra. Con calma proveremo a farlo rientrare, da martedì si allenerà col gruppo".