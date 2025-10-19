Fabregas non ha dubbi su Nico Paz: “Può arrivare dove vuole, sono molto tranquillo per il suo futuro”
Cesc Fabregas felicissimo per la vittoria del Como sulla Juventus. L'allenatore spagnolo ai microfoni di DAZN ha esaltato Nico Paz: "È un campione, sono molto tranquillo per lui e per il suo futuro. Può arrivare dove vuole se continua con questa umiltà e fame. Il talento e la fisicità ci sono”.
Il numero 10 del Como ha illuminato la partita del Sinigaglia con un assist molto bello per il gol di Kempf nei primi minuti e una rete bellissima che ha chiuso i conti nel finale: l'argentino ha sfoderato l'ennesima prova di alto profilo e ha regalato un'altra grande giornata ai tifosi lariani.
Il tecnico spagnolo si è complimentato con tutta la squadra per la prestazione messa in campo contro la Juve: "La parola giusta penso sia orgoglioso. Abbiamo parlato molto dell'essere vincenti, dell'odio nei confronti della sconfitta e dell'essere una famiglia, oggi lo abbiamo dimostrato. Abbiamo battuto una squadra che alla prossima partita va in casa del Real Madrid".
Fabregas: "Morata ha fatto quello che io chiedevo"
Fabregas ha evidenziato anche la prestazione di Alvaro Morata e ha speso parole d'elogio per l'attaccante spagnolo: “Morata ha fatto perfettamente quello che io chiedevo. L’attaccante viene giudicato per i gol, ma non da me. Lui i gol li deve fare per se stesso, ma non per me. Ha dimostrato esattamente il motivo per cui è qua al Como".
Altro punto di discussione Assane Diao, che sembrava vicinissimo al rientro ma poi si è riseduto in panchina proprio quando tutto andava nella direzione di rivederlo in campo negli ultimi minuti:"Diao è stata una scelta forzata, non si è mai allenato con la squadra. È mancato per 6/7 mesi, potete capire l’importanza di averlo. Vincere anche senza di lui è importantissimo per la squadra. Con calma proveremo a farlo rientrare, da martedì si allenerà col gruppo".