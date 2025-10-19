Juve senz’anima, a Como arriva la prima sconfitta in campionato: apre Kempf, chiude la perla di Nico Paz

La Juventus perde la prima partita nel campionato di Serie A 2025-2026 a Como: apre Kempf e chiude la perla di Nico Paz. Bianconeri fragili e senz’anima al Sinigaglia, lariani cinici e sempre sul pezzo.

La Juventus perde la prima partita nel campionato di Serie A 2025-2026 a Como: apre Kempf e chiude la perla di Nico Paz. Vittoria storica per il club lariano, che torna a vincere contro la Vecchia Signora dopo 73 anni: l'ultimo successo dei lombardi contro i bianconeri prima di oggi risaliva al 1952: si tratta della quarta vittoria nella storia del Como contro la Juventus. Prima battuta d'arresto per la squadra di Igor Tudor, che oggi ha mostrato le sue difficoltà e le sue fragilità al primo ostacolo.

La squadra di Cesc Fabregas (squalificato) è stata cinica, sfruttando al meglio le occasioni create, e si è mostrata sempre sul pezzo in ogni momento del match: ha saputo gestire le situazioni positive e quelle negative con grande maturità. Con questa vittoria i lariani agganciano proprio i bianconeri a 12 punti al quinto posto in classifica.

Apre Kempf, chiude Nico Paz: il Como batte 2-0 la Juventus

Avvio in salita per la Juventus, colpita dopo appena quattro minuti dal gol di Kempf su assist di Nico Paz. I bianconeri provano a reagire con alcune conclusioni da fuori di Locatelli, Conceição e Yildiz, mentre Di Gregorio deve intervenire su Morata e Moreno. A metà tempo arriva anche un pareggio momentaneo firmato da David, poi annullato per fuorigioco di Koopmeiners. Nonostante qualche occasione per Thuram, la squadra di Tudor fatica ancora a trovare ritmo e continuità, confermando i problemi delle ultime uscite.

Nico Paz firma il 2-0 approfittando di una Juventus sbilanciata: ripartenza micidiale del Como nel segno dell'argentino, che riceve largo a destra e si accentra, splendida la sterzata a tagliare fuori Cambiaso e ancora più bello il mancino a giro imparabile per Di Gregorio.

Como-Juventus, il tabellino

RETI: 3′ Kempf, 79′ Paz.

COMO (3-5-2): Butez; Smoicic (87′ Posch), Diego Carlos (46′ Ramon), Kempf; Vojvoda, Da Cunha, Perrone, Caqueret (68′ Douvikas), Moreno (68′ Valle); Nico Paz, Morata (92′ Van der Brempt). A disposizione: Cavlina, Vigorito, Posch, Goldaniga, Baturina, Kuhn, Cerri. Allenatore: Fabregas.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani (83′ Joao Mario), Kelly, Cambiaso (83′ Kostic); Locatelli (77′ Vlahovic), Thuram; Conceicao, Koopmeiners (77′ McKennie), Yildiz; David. A disposizione: Perin, Scaglia, Gatti, Adzic, Openda. Allenatore: Tudor.

ARBITRO: Giovanni Ayroldi.