Nico Paz resta al Como per un'altra stagione: il Real Madrid rinuncia al diritto di recompra Per questa stagione il Real Madrid ha deciso di non riportare a casa Nico Paz, ma ha altri due anni di tempo per esercitare il diritto di recompra dal Como.

A cura di Ada Cotugno

Il Como non cede i suoi gioielli preziosi e si tiene stretto Nico Paz almeno per il prossimo campionato. La squadra guidata da Cesc Fabregas riparte da dove aveva lasciato, da una stagione sorprendente che può servire come trampolino di lancio per il futuro e che non svende tutti i suoi talenti più grande. D'altronde la solidità della proprietà permette di concedersi lussi che non sono consentiti a tutti i piccoli club in Italia: il Real Madrid fa un passo indietro non esercitando il diritto di recompra per il gioiello spagnolo che intanto non si muoverà dalla sua squadra attuale.

La corte dell'Inter è stata piuttosto serrata ma i lariani non hanno fatto nessun passo indietro e alla fine sono riusciti a confermare uno dei migliori giocatori dell'ultima stagione. Non tornerà alla casa base dei Blancos, almeno per il momento, dato che gli spagnoli non hanno esercitato il loro diritto (oggi la deadline per ricomprarlo a un prezzo vantaggioso) ed eventualmente ne riparleranno la prossima estate, come previsto dal contratto e puntualizzato da Sky.

Il Real non esercita la recompra su Nico Paz

Fabregas ripartirà dalle sue grandi certezze per migliorare il risultato ottenuto nello scorso campionato. Tutti avranno alle spalle un anno di esperienza in più per puntare ancora più in alto e soprattutto il Como non verrà smembrato. La preoccupazione più grande riguardava il futuro di Nico Paz, cercato soprattutto dall'Inter ma attenzionato anche dal Real Madrid: per lui gli spagnoli avevano un diritto di recompra da esercitare entro oggi, ma hanno fatto sapere ai lariani che non intendono riportare a casa il giovane spagnolo visto il recente acquisto di Franco Mastantuono.

Dunque l'attaccante resterà in Serie A fino a giugno 2026, indossando sempre la maglia del Como che non intende lasciarlo partire. Dal prossimo anno però tutto potrebbe cambiare, perché gli spagnoli mantengono la priorità sull'acquisto fino al 2027: l'anno prossimo potranno esercitare la recompra a 9 milioni di euro, l'anno successivo invece salirà a 10 milioni. Difficile fare un programma a lungo termine, ma Fabregas sa bene che potrò contare su Nico Paz anche per la stagione che sta per cominciare, un grande punto a suo favore per portare avanti la sua idea dopo un campionato vissuto da grande rivelazione.