L’infortunio di Zapata è grave: potrebbe operarsi, l’Atalanta ha un problema L’infortunio di Duvan Zapata contro il Cagliari è grave. La società nerazzurra rischia di perdere il suo bomber per un lunghissimo periodo. Si teme che la stagione sia finita.

A cura di Marco Beltrami

L'Atalanta è uscita a pezzi dall'ultimo turno di campionato con la sconfitta interna contro il Cagliari. L'infortunio rimediato infatti da Duvan Zapata potrebbe essere grave, al punto tale da far dubitare sul possibile ritorno in campo in questa stagione. Una pessima notizia per Gian Piero Gasperini, che sta già facendo i conti con l'assenza di Ilicic tornato all'interno di un vero e proprio tunnel. Coperta corta nel reparto offensivo per la squadra nerazzurra, nel momento decisivo della stagione.

Atalanta-Cagliari è durata meno di un quarto d'ora per Duvan Zapata. Il centravanti colombiano, che finora ha segnato 12 gol e 7 assist, ha alzato bandiera bianca a causa di un infortunio muscolare. Un problema alla coscia per il terminale offensivo che era già finito ko, prima della pausa natalizia per la lesione di primo grado all'adduttore sinistro. Molto amareggiato l'ex di Napoli e Udinese che si è subito reso conto della gravità della situazione.

E i timori dello staff medico sono stati confermati oggi, dall'esito dei primi test: la speranza è che la risonanza a cui si sottoporrà domani non confermi quanto evidenziato oggi, ovvero il possibile distacco del tendine dell'adduttore. Un problema molto grave che potrebbe costringere Duvan Zapata anche a finire sotto i ferri. Una mazzata per lui e per l'Atalanta, con i tempi di recupero che potrebbero essere di circa 4 mesi a giudicare da quanto riportato da Sky Sport.

Inutile sottolineare che questa situazione complica e non poco i piani della Dea, in vista della fine del campionato per una compagine in piena lotta Champions e in vista dell'Europa League. Dopo la cessione anche di Piccoli a Gasperini resta solo Muriel come attaccante di ruolo. La dirigenza nerazzurra incrocia le dita, anche se non è da escludere che la società un po' come ha fatto la Sampdoria con Giovinco, possa attingere alla lista dei calciatori svincolati per colmare la possibile lacuna offensiva.