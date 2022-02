Il calciomercato non è finito: la lista dei migliori svincolati, possono firmare subito Il calciomercato è finito, ma le società possono ancora ingaggiare i calciatori disoccupati dalla lista degli svincolati. E non mancano i nomi importanti.

A cura di Marco Beltrami

Il calciomercato invernale ha regalato non pochi colpi di scena. Una sessione iniziata in sordina, e accesasi alla distanza anche grazie a numerose operazioni importanti in Serie A. Sono tante le formazioni che hanno cambiato volto grazie alle trattative, basti pensare alla Juventus o alla Salernitana. La possibilità però di portare a casa nuovi giocatori però non è ancora chiusa, visto che i club italiani e quelli dei massimi campionati continentali potranno attingere alla lista degli svincolati. Questi ultimi infatti possono firmare anche a calciomercato chiuso.

Tra gli svincolati tanti ex giocatori della Serie A

Anche se la finestra di mercato di riparazione è chiusa le società possono dunque tesserare i giocatori che sono attualmente senza contratto, disoccupati, alla ricerca di una nuova squadra. La lista dei calciatori che si stanno allenando individualmente alla ricerca di un'altra avventura professionale è molto lunga, e non mancano anche vecchie conoscenze della Serie A che potrebbero dunque fare ancora comodo. Tra gli ex del nostro campionato troviamo per esempio Diego Perotti, ex Genoa e Roma, e Matteo Musacchio che ha vestito le casacche di Milan e Lazio. A proposito di argentini, c'è anche Mauro Zarate che è stato accostato anche alla Salernitana.

Un altro ex Lazio disponibile è il difensore Wallace che aspetta una chiamata magari proprio dalla Serie A. Presente anche Senad Lulic, ex idolo dei tifosi biancocelesti che ricordano ancora il suo gol decisivo nel derby valido per la finale di Coppa Italia. Tanti poi i sudamericani come Leandro Castan, Christian Oliva e Carlitos Tevez, che ha ben figurato nella Juventus e ha concluso la sua avventura al Boca, senza chiarire definitivamente i suoi propositi di ritiro. Nella lista degli svincolati anche l'ex Milan tormentato dagli infortuni Rodrigo Ely, lo specialista delle conclusioni dalla distanza ex Foggia e Benevento Kragl, e l'ex di Udinese, Juve, Inter e Cagliari Asamoah.

Giovinco, Taider e Kwang-song Han cercano una nuova squadra

Non mancano anche i calciatori italiani come Sebastian Giovinco. La "Formica Atomica" vuole assolutamente una nuova esperienza, dopo Toronto e Al-Hilal. L'ex Juve vuole finire la carriera in Canada anche se per ora non è ancora stato trovato l'accordo. Curioso anche il caso dell'ex Inter Taider, che anche alla luce di una situazione economica non particolarmente brillante, spera di trovare presto un'altra squadra. Molto strano che sia ai box anche il giovane nordcoreano Kwang-song Han, che sembrava pronto per una carriera importante. L’ex talento della Juventus, dopo le esperienze di Cagliari e Perugia, si è perso per strada e ora è rimasto fermo al termine della parentesi con l’Al-Duhail.

Le grandi glorie tra i giocatori disoccupati a caccia di una ultima esperienza

E nella lista degli svincolati, ci sono anche diversi big del passato, che potrebbero fare molto comodo alla luce della loro esperienza. Basti pensare a Diego Costa, per il quale è sfumato il passaggio alla Salernitana, o all'ex talento dell'Arsenal Wilshere o a Koscielny. Senza squadra anche il nazionale messicano Dos Santos, e l'ex di Chelsea e Brasile Ramires, con l'altra grande gloria dei Blues Ivanovic. E per l'attacco presenti anche Gomis, Guerrero e Tardelli. Un profilo intrigante? Quello dell'esterno degli USA Yadlin, giocatore che quando è in giornata è una spina del fianco per le difese avversarie.

I migliori svincolati ancora liberi sul mercato

Ecco la lista dei calciatori svincolati più conosciuti, pronti a dire sì ad una nuova avventura professionistica: