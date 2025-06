video suggerito

Kyrgios punge la BBC che lo ha escluso da Wimbledon: “Ho battuto i migliori. Non piaccio? Hai problemi” Nick Kyrgios ha deciso di rispondere alla “bocciatura” subita dalla BBC che gli ha preferito Chris Eubanks nel ruolo di commentatore per Wimbledon: “Ho battuto i migliori più volte, ho così tanti aneddoti da raccontare, decisamente strano…” Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da tempo si sa che Nick Kyrgios, 633° nella classifica ATP non sarà a Wimbledon, a causa di un infortunio al polso destro, un problema che in questa stagione gli ha permesso di giocare solo a Brisbane, agli Australian Open, a Indian Wells e a Miami. Ma il 30enne australiano non ci sarà nemmeno nella figura di commentatore, visto che la BBC, la rete britannica che detiene i diritti del torneo, ha deciso di non avvalersi della sua figura. Una scelta davanti alla quale Kyrgios non è riuscito a trattenere il suo oramai indomito temperamento, criticandone la decisione: "Quando non ti avvali di chi ha battuto più volte i migliori, hai dei problemi. Perdono più di me".

La notizia del "siluramento" di Kyrgios come opinionista televisivo era giunta già diverse settimane fa ed era stata figlia delle intemperanze extra-campo del greco che troppo spesso era finito tra polemiche e critiche da parte dell'opinione pubblica, in particolare in relazione alla contorta vicenda relativa all’aggressione all’ex fidanzata Chiara Passari. Atteggiamenti che hanno portato così l'emittente inglese, insieme ad altre – tra cui ESPN – ad evitare di sceglierlo per non incappare in ulteriori situazioni vicine all'imbarazzo, dopo che un polverone di contestazioni si era già abbattuto nel 2023 su Kyrgios che ricoprì un altro ruolo televisivo.

Come spesso accade, però, Kyrgios non è riuscito a farsi scivolare via la situazione e così a distanza di alcuni giorni dalla conferma della sua esclusione televisiva non ha perso tempo ad andare pesante nelle sue dichiarazioni anti BBC: "È un peccato che abbiano fatto questa scelta, ma sinceramente perdono più di me. So che hanno ingaggiato Chris Eubanks" ha continuato Kyrgios riferendosi al 29enne tennista statunitense, "ma non ha battuto il più grande di tutti i tempi più volte. Quando qualcuno ha battuto Federer, Nadal, Djokovic e Murray" ha poi concluso pungente il greco, "e ha così tanti aneddoti da raccontare, hai dei problemi. E' decisamente strano che non ti piaccia"