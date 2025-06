Kyrgios fuori da Wimbledon e dalla TV: uno scandalo del passato convince la BBC a bocciarlo

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Nick Kyrgios fuori da Wimbledon. E non solo da giocatore. Il tennista australiano è stato escluso dai piani della BBC per la copertura del torneo e dunque non ricoprirà il ruolo di commentatore, come accaduto nella scorsa stagione. Una bocciatura totale secondo la stampa inglese, legata non solo alle sue condizioni fisiche ma soprattutto alle controversie extra-tennis, in particolare alla vicenda relativa all’aggressione all’ex fidanzata Chiara Passari. Il suo passato dunque riaffiora.

Secondo quanto rivelato dal Telegraph, Kyrgios non farà parte del team di lavoro del prossimo Slam londinese né sulla BBC né su ESPN. Niente incarico da opinionista dunque per l’ex finalista di Wimbledon 2022, che in passato era già finito al centro di un polverone mediatico per le sue condotte dentro e fuori dal campo. La scelta di affidargli un ruolo televisivo nel 2023 fu infatti duramente contestata, soprattutto dal comitato parlamentare per le donne e le pari opportunità del Regno Unito, che definì la decisione dell’emittente “irresponsabile”.

La BBC, all’epoca, si difese così: "Non tolleriamo in alcun modo le sue precedenti azioni o comportamenti, dentro e fuori dal campo. È stato assunto solo per condividere le sue opinioni sul tennis. Negli ultimi mesi ha fornito servizi simili ad altri importanti emittenti sportive. Il procedimento legale in cui è stato coinvolto è concluso, è ben documentato e lui ne ha parlato pubblicamente".

Kyrgios, infatti, ammise di aver aggredito l’ex compagna durante un litigio nel 2021. Il magistrato di Canberra che seguì il caso parlò di "un singolo atto di stupidità o frustrazione", evitando così pesanti sanzioni penali al tennista. Ma l’opinione pubblica e molte istituzioni non hanno mai digerito del tutto la vicenda, e la sua immagine, ne è uscita fortemente compromessa. Nick, dal canto suo, non si è espresso sulla nuova esclusione, chiuso in uno strano silenzio iniziato dopo l’annuncio del forfait ai primi tornei sull’erba per problemi fisici. Una fonte a lui vicina ha spiegato che la sua assenza anche da commentatore sarebbe legata al fatto che, inizialmente, si pensava potesse competere a Wimbledon. Un’ipotesi poi sfumata con l’avvicinarsi dell’evento.