Stefan Kozlov colpito da una pallina datagli da un raccattapalle: si accascia come fosse un proiettile

Il tennista americano Stefan Kozlov si è reso protagonista di una scena tra il surreale e il ridicolo al Challenger di Morelia: colpito da una pallina datagli da un raccattapalle, è crollato in campo come fosse stato un proiettile. Commenti duri sui social: “Che modo orribile di comportarsi”.

Nelle ultime ore Stefan Kozlov è diventato virale per la reazione – che appare decisamente eccessiva – al colpo ricevuto sul volto da una pallina passatagli da un raccattapalle durante un match di primo turno al Challenger di Morelia, in Messico. La bassa velocità e l'impatto apparentemente innocuo della pallina sembrano davvero incompatibili con quello che accade subito dopo: il 28enne tennista americano di origini russe si mette all'istante la mano sinistra sul volto e poi si accascia sul campo in cemento, continuando poi a tenersi la mano sugli occhi anche dopo essere rialzato.

Stefan Kozlov crolla al suolo dopo il lancio di una pallina di un raccattapalle

L'episodio tra il surreale e il ridicolo è avvenuto all'inizio del secondo set dell'incontro tra Kozlov e il connazionale Andres Martin, sul servizio e vantaggio interno del primo, che stava tornando verso la linea di fondo per servire da sinistra. A quel punto, come d'abitudine, il raccattapalle gli ha lanciato una pallina, ma Kozlov – pur avendola perfettamente in visione mentre arrivava – non ha fatto alcun movimento per afferrarla né si è scansato. Inevitabile la collisione, meno prevedibile quello che è successo dopo, ovvero la scena fatta come se fosse stato colpito da un proiettile.

Una scena che ha indotto l'arbitro a scendere dal seggiolone per sincerarsi delle condizioni del giocatore, mentre anche il raccattapalle gli si avvicinava, incredulo che un semplice appoggio avesse potuto provocare quell'infortunio. Il tutto non ha avuto conseguenze e il match è potuto riprendere, peraltro senza che lo spartito cambiasse. Martin si è aggiudicato nettamente anche il secondo set, con lo stesso punteggio di 6-2.

Kozlov fatto a pezzi dai commenti sui social: "Comportamento orribile"

Il video della vicenda è stato commentato in maniera sarcastica sui social ("lo ha ucciso", "il raccattapalle è stato arrestato"), ma anche con parole di condanna per Kozlov (attuale numero 265 al mondo, con un best ranking di 103 otto anni fa). "Che modo orribile di comportarsi. Far sentire male il raccattapalle solo perché sta avendo una brutta giornata in campo", ha scritto uno. "Dovrebbe essere punito dall'ATP", ha invocato un altro. Nel dopo partita non è arrivata alcuna spiegazione al riguardo: resta negli occhi una delle scene più assurde dell'anno su un campo da tennis.