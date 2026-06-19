Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve su Kolo Muani e Muharemovic. Duello col Napoli per Vicario

Le ultime notizie di calciomercato oggi 19 giugno 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Palestra sembra vicinissimo all'Inter che ha avvicinato le richieste economiche dell'Atalanta. La Juventus invece sta puntando su Vicario in porta visto che il Dibu Martinez si sta complicando. Ma l'estremo difensore piace pure al Napoli (e Meret piace alla Juve). Può riaprirsi la pista Kolo Muani e Carnevali vuole riportare Muharemovic in bianconero dal Sassuolo. Palestra-Inter, è fatta.
Il Milan dopo Amorim cerca il nuovo direttore sportivo ma nel frattempo controriscatta Camarda dal Lecce. Allegri presto al Napoli con un contratto triennale, non più biennale. Per quanto riguarda gli altri affari di Serie A, l'Atalanta vuole chiudere per Gaetano mentre la Fiorentina ha messo gli occhi sul giovane talento argentino del Talleres, Giovanni Baroni.
Il Napoli su Vicario, trattativa legata anche al futuro di Meret e Milinkovic-Savic
Il Napoli è molto interessato a Vicario. Così come la Juventus, anche i partenopei spingono per avere in squadra il portiere attualmente di proprietà del Tottenham. Nonostante la presenza in rosa di due portieri già considerati titolari, Meret e Milinkovic-Savic potrebbero essere entrambi ceduti. Secondo Sky, Conte aveva scelto l'ex Torino mentre Meret piace anche alla stessa Juventus con Spalletti che l'ha avuto in squadra proprio durante la sua permanenza in azzurro. Ebbene sarà da capire chi agirà per primo su Vicario con i bianconeri che però in questo momento sembrano essere in vantaggio. Al momento non ci sono stati contatti tra i due club, ma se la Juve decidesse di andare su Meret, il Napoli avrebbe la strada spianata per Vicario.
Palestra all'Inter, cosa manca per chiudere la trattativa
Marco Palestra è sempre più vicino a diventare un calciatore dell'Inter. Nell'incontro di ieri Marotta e Ausilio si sono recati negli uffici milanesi di Percassi e hanno trovato una bozza d'intesa sulle cifre dell'operazione: all'inizio della prossima settimana verrano perfezionati gli ultimi dettagli. Base d'intesa raggiunta intorno ai 45 milioni fissi più 5 di bonus. Le parti stanno lavorando proprio sui bonus, ma l'intesa generale è stata raggiunta. Nel frattempo i nerazzurri hanno anche ufficializzato il prolungamento di contratto di Cristian Chivu come allenatore fino al 2029.
Calciomercato Juventus, bianconeri attivissimi su Kolo Muani, Muharemovic e Vicario
Juventus assolutamente scatenata sul mercato su più fronti. I bianconeri in porta stanno virando con convinzione su Vicario viste le pretese economiche dell'Aston Villa per Dibu Martinez ritenute alte da parte di Carnevali (circa 10 milioni). In difesa la Juve ha avviato nuovi contatti col Bologna per Lucumi: c'è distanza sulla valutazione della Juve e la richiesta del Bologna. I bianconeri però vogliono riportare soprattutto Muharemovic a Torino al 50% del prezzo del valore dal Sassuolo, è un pallino di Carnevali. In attacco ci sono stati nuovi contatti per Kolo Muani, si capirà meglio con il PSG e con l'entourage del calciatore la fattibilità dell'operazione.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 19 giugno 2026
La Juventus è scatenata sul mercato. Carnevali oltre ad aver avviato di nuovo i contatti per Kolo Muani, sta lavorando anche su Vicario viste le difficoltà trovate per chiudere l'affare col Dibu Martinez. Nel frattempo in difesa si avvicina l'ipotesi di riavere Muharemovic dal Sassuolo. L'Inter ha praticamente chiuso l'affare Palestra con l'Atalanta mentre il Napoli ha cambiato le condizioni contrattuali di Allegri come nuovo allenatore: contratto triennale e non più biennale. Anche il Napoli vuole Vicario e potrebbe anche cedere sia Meret (che allo stesso tempo piace alla stessa Juve) che Milinokovic-Savic.