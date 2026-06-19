Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve su Kolo Muani e Muharemovic. Duello col Napoli per Vicario

Le ultime notizie di calciomercato oggi 19 giugno 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.

Palestra sembra vicinissimo all'Inter che ha avvicinato le richieste economiche dell'Atalanta. La Juventus invece sta puntando su Vicario in porta visto che il Dibu Martinez si sta complicando. Ma l'estremo difensore piace pure al Napoli (e Meret piace alla Juve). Può riaprirsi la pista Kolo Muani e Carnevali vuole riportare Muharemovic in bianconero dal Sassuolo. Palestra-Inter, è fatta.

Il Milan dopo Amorim cerca il nuovo direttore sportivo ma nel frattempo controriscatta Camarda dal Lecce. Allegri presto al Napoli con un contratto triennale, non più biennale. Per quanto riguarda gli altri affari di Serie A, l'Atalanta vuole chiudere per Gaetano mentre la Fiorentina ha messo gli occhi sul giovane talento argentino del Talleres, Giovanni Baroni.