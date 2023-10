Le probabili formazioni di Union Berlino-Napoli: i titolari di Garcia per la partita di Champions Il Napoli sarà ospite dell’Union Berlino per la terza partita del girone C della Champions League 2023-2024. Le probabili scelte di formazione di Rudi Garcia per la sfida dell’Olympiastadion contro i tedeschi.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli scenderà in campo martedì 24 ottobre 2023 per il terzo turno del gruppo C della Champions League 2023-2024 in casa dell'Union Berlino. La partita dell'Olympiastadion sarà importantissima per la squadra di Rudi Garcia, che deve fare un risultato positivo nella capitale tedesca per giocarsi tutte le sue carte nelle due sfide interne del girone di ritorno al Maradona.

Dopo la vittoria fortunosa all'esordio in casa del Braga, i campioni d'Italia in carica hanno perso per 3-2 davanti al loro pubblico contro il Real Madrid giocando una gara di grande intensità e persa per un episodio sfortunato ma ora gli azzurri devono concentrarsi sul doppio confronto contro l'Union Berlino di Leonardo Bonucci.

I tedeschi, alla prima apparizione nella massima competizione europea, hanno perso entrambe le gare giocate finora (1-0 a Madrid e 2-3 in casa col Braga) e per tenere viva ancora qualche speranza di non arrivare ultimi nel raggruppamento hanno disperato bisogno di una vittoria. L'Union è costretta a giocare le sue partite europee all'Olympiastadion e non nel mitico Stadion An der Alten Försterei, impianto casalingo della squadra biancorossa che non rispetta però le normative UEFA per la Champions League. Per questo motivo hanno esposto uno striscione durissimo nella prima uscita: "A voi non interessa lo sport, interessano solo i soldi".

La formazione scelta da Rudi Garcia per Napoli–Real Madrid.

Dopo la vittoria in casa del Verona, Rudi Garcia dovrebbe riconfermare la formazione scesa in campo al Bentegodi: Meret tra i pali, Rrahmani e Natan al centro della difesa con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. In mediana Cajuste, Lobotka e Zielinski con il tridente composto da Politano, Simeone e Kvaratskhelia. Il Napoli dovrà fare a meno degli infortunati Osimhen e Anguissa. Panchina iniziale per Raspadori e Lindstrom in creca di una maglia da titolari.

Queste le probabili formazioni di Garcia e Fischer.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Bonucci, Leite; Juranovic, Tousart, Kral, Laidouni, Gosens; Becker, Behrens. Allenatore: Fischer.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.