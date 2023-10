Bonucci fa gol in Bundesliga, ma la maledizione continua: 7ª sconfitta di fila per l’Union Berlino Bonucci e Gosens in gol, ma l’Union Berlino perde pure con il Borussia Dortmund. Il 4-2 incassato dall’Union rappresenta la settima sconfitta di fila.

A cura di Alessio Morra

Leonardo Bonucci a 36 anni è ancora in grandissima forma, lo ha dimostrato in Champions, ed è già uno dei leader dell'Union Berlino. L'ex juventino è stato eletto anche come rigorista ed ha segnato il suo primo gol in Bundesliga. Ma contro il Borussia Dortmund è arrivata la settima sconfitta su sette da quando Bonucci veste la maglia dell'Union. Una maledizione.

Non era certo la partita da vincere quella con il Borussia Dortmund, ma il numero di sconfitte consecutive della squadra di Berlino sta diventando preoccupante: sette sono i ko in fila, e sette sono le partite da quando c'è Bonucci in rosa. Leo è finito nel tabellino per aver trasformato un calcio di rigore, che aveva dato il momentaneo 2-1 all'Union, che era riuscito a pareggiare il gol di Fullkrug con Gosens, altro ex Serie A. Bonucci si è confermato in grande spolvero, freddo e deciso dal dischetto, è diventato anche il secondo più ‘vecchio' straniero a realizzare il primo gol in Bundesliga (meglio di lui solo il mitico Morten Olsen).

Il Borussia Dortmund nella ripresa ribalta il risultato, segna tre gol tra in ventidue minuti e porta a casa il match, con il risultato di 4-2. La classifica è negativa, anche se i 6 punti garantiscono almeno una posizione decente all'Union, che dietro di sé ha quattro squadre. Cinque i ko in fila, dopo i due successi d'avvio di campionato. Mentre in Champions sono arrivate le sconfitte contro il Real Madrid e il Braga, entrambe vittoriose nei minuti di recupero.

Curioso che da quando sia arrivato Bonucci l'Union abbia sempre perso. Ora nelle prossime due settimane, in cui il calcio si ferma per la pausa delle nazionali, il club della capitale tedesca cercherà di ritrovare la quadratura, anche in vista della doppia sfida con il Napoli di Champions League. Partite determinanti per entrambe le squadre.