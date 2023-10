Champions League 2023, i risultati di oggi e la classifica dei gironi dopo la seconda giornata La Real Sociedad, nel girone dell’Inter, batte 2-0 il Salisburgo. Mentre il Braga ha battuto l’Union Berlino, inserite nel girone del Napoli, i portoghesi hanno rimontato da 0-2 a 3-2. Tra poco in campo Napoli-Real Madrid e Inter-Benfica.

A cura di Alessio Morra

In attesa di Napoli e Inter sono scese in campo le avversarie delle due squadre italiane, nelle partite delle ore 18:45. La Real Sociedad, inserita nel Gruppo D, si è imposta in casa del Salisburgo ed è salita a quota 4 punti. Mentre l'Union Berlino è stato rimontato dal Braga che ha ribaltato il risultato da 0-2 a 3-2, portoghesi che agganciano il Napoli e il Real Madrid, in campo tra poco. Mentre l'Inter affronta il Benfica.

In questa serata di Champions League scenderanno in campo anche Bayern Monaco, Manchester United e Arsenal. Mentre mercoledì toccherà a Milan (in casa del Borussia Dortmund) e Lazio (contro il Celtic), oltre al Barcellona e al Paris Saint Germain e ai campioni in carica del Manchester City di Pep Guardiola.

I risultati delle partite di Champions League 2023

Copenaghen-Bayern Monaco, ore 21

Manchester United-Galatasaray, ore 21

Lens-Arsenal, ore 21

PSV Eindhoven-Siviglia, ore 21

Union Berlino-Braga 2-3 (Becker, Becker, Bruma, Niakate, Castro)

Napoli-Real Madrid, ore 21

Salisburgo-Real Sociedad 0-2 (Oyarzabal, Mendez)

Inter-Benfica, ore 21

La classifica aggiornata dei gironi

Le squadre dei gironi A e B hanno disputato tutte una sola partita. Mentre in quelli C e D, che comprendono Napoli e Inter, ci sono in entrambi due compagini con due partite già all'attivo e cioè Union Berlino e Braga per il Girone C e Real Sociedad e Salisburgo per il Girone D.