Onana fa una follia: il Manchester United perde ancora in Champions e i tifosi rivogliono de Gea Andre Onana commette un altro grave errore e condanna il Manchester United, battuto in Champions League pure dal Galatasaray. Onana ha iniziato malissimo con i Red Devils, e i tifosi rivogliono de Gea.

A cura di Alessio Morra

Il Manchester United cola a picco e con due sconfitte nelle prime due giornate della fase a gironi è già messo malissimo in Champions League. Sia nella prima che nella seconda partita è stato protagonista negativo Andre Onana, l'ex portiere dell'Inter ha iniziato malissimo la sua avventura con i Red Devils, e i tifosi dello United sui social richiamano a gran voce David De Gea, liquidato per far posto al camerunese.

Tra Premier e Champions League il Manchester United, in questa stagione, ha più sconfitte che vittorie. ten Hag è nuovamente nella bufera, anche se non è in discussione. Il ko per 4-3 con il Bayern nella prima giornata rendeva la partita con il Galatasaray determinante. Hojlund è stato grande protagonista segnando una doppietta, due gol che hanno sempre portato in vantaggio i Red Devils, agganciati prima da Zaha e poi da Akturkoglu.

Il finale di partita è stato vivissimo. E Onana è stato protagonista, ahi lui, in negativo. Al 75′ il Manchester United prova a ripartire dal basso, il pallone viene restituito all'ex portiere dell'Inter che sbaglia il passaggio, fatto con eccessiva disinvoltura. Quell'errore è esiziale. Icardi si avventa sul pallone, è fronte alla porta e avanza, Casemiro lo insegue e lo stende. Calcio di rigore per il Galatasaray, e soprattutto cartellino rosso per il centrocampista brasiliano.

Onana finisce rapidamente sul banco degli imputati per un errore pesantissimo. Icardi si presenta dal dischetto, ma sbaglia. Si resta sul 2-2. Forse in quel momento l'ex interista pensa che forse l'errore è meno pesante del previsto, ma non è così. Il Manchester United in difesa è messo malissimo e Icardi ne approfitta. Il bomber davanti a Onana non sbaglia e all'81' insacca il gol del definitivo 3-2. Un gol che costa carissimo al Manchester United.

Il Galatasaray vince, conquista tre punti e inguaia il Manchester United. Onana esce a testa bassa, consolato dai compagni di squadra, Hojlund in testa. I numeri dell'ex Ajax sono impietosi. Da quando è al Manchester United, Onana ha incassato in media 2,5 gol a partita. Qualcosa di incredibile. Certo, non è tutta colpa sua. Ma in ogni partita il numero 24 dello United commette almeno un errore, un rendimento totalmente diverso da quello che ha avuto un anno fa con l'Inter, che lo ha ceduto per 55 milioni di euro.