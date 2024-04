video suggerito

L'uscita horror di Onana condanna lo United al pareggio: errore fatale a tre minuti dalla fine Un altro errore di Onana fa perdere punti al Manchester United, fermato dal pareggio contro il Burnley: il portiere ha causato un rigore con un intervento senza senso.

A cura di Ada Cotugno

Sembrava la partita della svolta per Andre Onana, protagonista di alcune parate fondamentali per il Manchester United nella partita contro il Burnley, ma gli ultimi minuti gli hanno regalato una fine triste e drammatica. I Red Devils sono stati fermati sul pareggio a tre minuti dalla fine, puniti da un calcio di rigore procurato da una scellerata uscita del portiere.

Un gesto senza senso per il camerunese che è letteralmente volato addosso a Zeki Amdouni in area di rigore nel tentativo di arpionare il pallone. Sulla traiettoria della sfera diretta all' avversario c'era già Wan-Bissaka, ma il colpo di testa del difensore è andato completamente a vuoto a causa dell'irruzione improvvisa di Onana.

Il portiere gli ha rovinato l'azione difensiva, regalando al Burnley un rigore che all'87' ha sancito il definitivo pareggio. Un nuovo dramma per lui, in una partita dove era stato tra i migliori in campo: nel primo tempo in appena quattro minuti aveva bloccato per due volte Lyle Foster con interventi provvidenziali e dal tempismo perfetto che avevano fatto ben sperare tutti i tifosi. E al 95′ ha evitato il tracollo totale dello United negando il gol a Wilson Odobert, ma ciò che è accaduto nel mezzo ha lasciato tutti a bocca aperta.

Non è la prima volta che Onana esce dai pali in modo così scoordinato e avventato, dato che un'azione fotocopia di quella accaduta questo pomeriggio si era già verificata all'inizio del campionato. Questa volta però l'arbitro John Brooks è stato indirizzato al monito dal VAR che aveva ravveduto gli estremi per concedere un calcio di rigore al Burnley, decisione confermata poi anche dal campo.

L'uscita sbagliata del portiere ha negato la vittoria al Manchester United e completa la sua settimana horror: già nel turno infrasettimanale contro lo Sheffield aveva regalato un gol rinviando il pallone direttamente tra i piedi di un avversario, l'ennesimo errore clamoroso di una stagione davvero difficile per lui.