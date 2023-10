Pedro fa esplodere la festa della Lazio allo scadere: vittoria pesante sul campo del Celtic Un gol di Pedro ha permesso alla Lazio di trovare i tre punti sul campo del Celtic proprio allo scadere. 2-1 e aggancio al primo posto del girone all’Atletico.

A cura di Marco Beltrami

Primi tre punti stagionali in Champions per la Lazio sul campo del Celtic ancora ottenuti all'ultimo respiro come contro l'Atletico. Nella seconda giornata di gare la formazione di Sarri ha vinto 2-1 proprio all'ultimo respiro grazie alla rete di Pedro. Una gioia quasi insperata per i biancocelesti in una partita che sembrava ormai destinata al pareggio. E invece ci ha pensato lo spagnolo a fa esultare gli ospiti dopo giorni difficili per la sconfitta in Serie A contro il Milan.

Lazio più manovriera, ma Celtic pericoloso in velocità. Questo ha regalato una partita intensa sin dai primi minuti che si era messa male per gli ospiti bucati da Furuhashi, perfetto nella finalizzazione di un ottimo triangolo. Un colpo che non ha disunito la formazione di Sarri che prima della mezz'ora è riuscita a trovare il pareggio con Vecino. Colpo di testa ravvicinato dopo una deviazione di Romagnoli e 1-1. Tutto da rifare per gli uomini di Rodgers.

Il botta e risposta non ha influito sul ritmo del match rimasto molto gradevole e aperto anche nel secondo tempo. La Lazio ha ostruito una bella azione con tutti i suoi uomini offensivi non finalizzata da Luis Alberto, mentre gli scozzesi hanno trovato sulla loro strada l'eroe di Champions Provedel che ha disinnescato in tuffo una bella e velenosa punizione di Hatate. Un grande spavento per la Lazio è arrivato a 10′ dal termine quando Palma ha riportato avanti il Celtic. Decisivo però l'intervento del Var a segnalare la posizione irregolare del marcatore sul tocco precedente di Maeda.

Ora la classifica del raggruppamento vede l'Atletico Madrid a pari punti con la Lazio a quota 4. A seguire il Feyenoord, sconfitto dagli spagnoli in un match rocambolesco con 3 punti. Fanalino di coda il Celtic con 0 punti. Ora la formazione biancoceleste tornerà in campo il 25 ottobre in Olanda per un match fondamentale per le sorti della qualificazione in casa del Feyenoord.