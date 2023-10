All’Inter basta un gol di Thuram per battere il Benfica in Champions: nerazzurri a 4 punti L’Inter vince la prima gara della fase a gironi di Champions League 2023/2024. I nerazzurri, dopo il pareggio contro la Real Sociedad, battono al Meazza 1-0 il Benfica. Alla squadra di Simone Inzaghi basta un gol nella ripresa di Thuram su assist di Dumfries.

L'Inter vince la prima gara della fase a gironi di Champions League 2023/2024. I nerazzurri, dopo il pareggio contro la Real Sociedad, battono al Meazza 1-0 il Benfica. Alla squadra di Simone Inzaghi basta un gol nella ripresa di Thuram su assist di Dumfries. Lautaro resta a secco bloccato da un super Trubin che gli nega il gol in almeno due occasioni. L'Inter ora sale a 4 punti.

La giocata di Lautaro che colpisce la traversa.

Nel primo tempo Dumfries spreca diverse occasioni

Il primo tempo di Inter-Benfica è stato caratterizzato da poche occasioni anche se significative. La prima chance viene vanificata da un fuorigioco di Mkhitaryan, che non era arrivato sull'ottimo cross di Dumfries dopo un'ottima ripartenza dell'Inter. La grande occasione per l'Inter capita però subito dopo a seguito di un lancio perfetto di Calhanoglu sul secondo palo. La sfera favorisce l'inserimento di Dumfries che di testa manda alto.

Il Benfica però è vivo e in questo caso agisce male la difesa nerazzurra, sorpresa addirittura da rimessa laterale da centrocampo. Aursnes controlla e calcia col destro, gran riflesso di Sommer che evita all'Inter di subire gol. Dal corner seguente ci prova addirittura direttamente Di Maria: sinistro che sbatte sulla parte superiore della traversa e termina sul fondo. Prima della fine del primo tempo tra Barella e Dumfries l'Inter va ancora vinca al gol ma senza successo. La prima frazione si chiude così sul punteggio di 0-0.

L’esultanza dell’Inter al gol di Thuram.

Thuram la decide nel secondo tempo su assist di Dumfries

Nel secondo tempo però è ancora Dumfries a sprecare un'altra buona occasione. Bastoni si sgancia a sinistra e crossa dalla linea di fondo: l'olandese stacca sul secondo palo e, forse disturbato da Thuram, manda sul fondo di testa. L'Inter alza la pressione e va a un passo dal vantaggio, stavolta per questione di centimetri. Barella trova il passaggio filtrante per Lautaro che con l'esterno destro fa finire la palla sulla traversa. Gli sforzi dei nerazzurri verranno premiati poco dopo anche se c'è tempo per San Siro per disperarsi dopo l'ennesimo legno di Lautaro, questa volta palo su ottimo assist di Thuram. Lo stesso francese farà poi esultare il popolo nerazzurro con il gol che sblocca la partita.

Barella lancia in profondità Dumfries sul filo del fuorigioco che mette in mezzo per Thuram una palla perfetta che l'ex Borussia M'Gladbach deve solo spingere in rete. Dopo poco tempo succede il caos in campo con il calcio in faccia a Lautaro da parte di David Neres giudicato però non volontario dal direttore di gara che ammonisce l'argentino per il precedente fallo sul suo avversario. Calmate le acque è ancora il Toro ad andare vicinissimo al raddoppio. Prima viene fermato da una scivolata di Otamendi e poi dall'intervento di che sul più bello nega il gol all'argentino con una gran parata. Nel finale si fa male Di Maria che esce per un problema muscolare ma questo non nega ai portoghesi di spingersi in avanti, questa volta con Cabral che in area di rigore però colpisce male e calcia alto. Prima del recupero Trubin chiude ancora lo specchio a Lautaro con una parata pazzesca sull'argentino. Dopo 5 minuti di recupero è l'Inter a esultare per la vittoria 1-0 sul Benfica.