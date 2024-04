video suggerito

L’Inter deve rinunciare al record di 102 punti della Juve: qual è la quota che può raggiungere Il pareggio contro il Cagliari fa sfumare il primato dell’Inter: i nerazzurri non batteranno il record di punti della Juve in una singola stagione, ma potrebbero arrivarci molto vicino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il pareggio contro il Cagliari rovina un po' la festa all'Inter: San Siro si prepara per il grande derby che potrebbe assegnare il ventesimo scudetto ai nerazzurri, ma intanto vede sfumare un grande obiettivo. È quello del record dei punti della Juventus, un primato che non potrà più essere raggiunto e superato al termine di questa stagione strepitosa per i ragazzi di Simone Inzaghi.

Nel 2014 Antonio Conte chiuse il campionato con 102 punti, frutto di 33 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. La migliore annata di una squadra italiana che questa Inter purtroppo non potrà eguagliare: a rovinare tutto è stato il secondo gol del Cagliari che, oltre a condannare i nerazzurri al pareggio, ferma anche la loro marcia verso il record di punti in classifica.

Sfondare il tetto di punti era uno degli obiettivi non dichiarati da Inzaghi che avrebbe voluto regalare la seconda stella alla sua squadra portando con sé un primato importante che lo avrebbe incoronato nell'Olimpo del calcio italiano. Ma per poco tutto ciò non accadrà.

L'Inter può vincere il campionato già nella prossima giornata, in occasione del derby contro il Milan che si giocherà a San Siro contro il Milan, e nel frattempo può ancora sperare di diventare la seconda squadra italiana a collezionare più punti in assoluto in un solo campionato. Ai nerazzurri restano in totale sei partite da giocare da qui al termine della stagione e vincendole tutte potrebbe arrivare a un soffio dalla Juve dei record.

Qualora i ragazzi di Inzaghi dovessero vincere contro Milan, Torino, Sassuolo, Frosinone, Lazio e Verona aumenterebbero il loro bottino di 19 punti arrivando a quota 101, appena uno dietro al primato dei bianconeri. Una piccola beffa che comunque non rovinerebbe la gioia di cucire al petto la seconda stella e portare a casa lo Scudetto numero 20 prima dei cugini rossoneri.