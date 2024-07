video suggerito

Calciomercato, news di oggi: Juve, si chiude Todibo e assalto a Koopmeiners. Depay si offre all’Inter, Carboni a un passo dal Marsiglia Le news di calciomercato di oggi in Serie A. La Juve chiude Todibo e lancia l’assalto a Koopmeiners. Depay si offre all’Inter, Carboni a un passo dal Marsiglia. Il Napoli lavora per un doppio colpo a centrocampo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jean-Clair Todibo, obiettivo della Juventus per la difesa.

Le ultime news di calciomercato e le trattative di oggi, 26 luglio, delle squadre di Serie A. Gli aggiornamenti in tempo reale si concentrano su Juventus, Roma e Napoli, con Milan e Inter; con il tabellone di acquisti e cessioni sempre pronto per essere aggiornato con novità importanti e il resoconto di tutte le operazioni fatte dai club del campionato italiano.

La Juventus sta per chiudere l'acquisto di Jean-Clair Todibo. I bianconeri e il Nizza avrebbero trovato l'intesa per un prestito oneroso, tra i 5 e 10 milioni, con il diritto di riscatto che diventa obbligatorio col raggiungimento di facili obiettivi. Con l'acquisto a titolo definitivo nel 2025 si tratterebbe di un’operazione da 30-35 milioni con i bonus. Mancano solo gli ultimi dettagli, ma la trattativa è formalmente chiusa.

Una volta messa a posto la difesa la Vecchia Signora si fionderà su Teun Koopmeiners, il vero obiettivo per rinforzare il centrocampo di Thiago Motta: c'è il gradimento dell’olandese e ora Giuntoli formulerà la prima offerta ufficiale all'Atalanta provando a sfruttare il tesoretto messo a budget per lui a inizio mercato di 40-45 milioni insieme alle entrate dalle ultime cessioni (Soulé e Huijsen).

Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta che piace tanto alla Juventus.

Depay si offre all'Inter, Carboni a un passo dal Marsiglia

L'Inter sembra intenzionata a fare un colpo in attacco ma la situazione di Gudmundsson, il profilo che piace di più a Inzaghi, è bloccata e nelle ultime ore si è fatto il nome di Memphis Depay: l'olandese sarebbe stato proposto ai nerazzurri ma chiede un ingaggio da 5 milioni netti e Oaktree non sarebbe entusiasta dell'affare.

Intanto in Francia sono sicuri che Valentin Carboni sarà un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia: secondo quanto riporta Fabrizio Romano l'offerta inviata all'Inter è di un prestito con diritto di riscatto a 36 milioni di euro: i nerazzurri avranno un controriscatto di poco superiore per mantenere il controllo sul giocatore.

Memphis Depay è stato offerto all'Inter ma il suo stipendio è troppo altro per Oaktree.

Dovbyk apre alla Roma: offerta in arrivo

Dopo aver messo quasi tutto nero su bianco per Matias Soulé, la Roma vuole prendere un attaccante centrale e il nome che piace di più è quello di Artem Dovbyk: De Rossi si sarebbe mossa in persona e i giallorossi dovrebbero presentare una prima offerta che tra parte fissa e bonus dovrebbe essere di poco superiore ai 30 milioni di euro.

Le alternative sono Jonathan David del Lille, Sørloth del Villarreal, che ha una clausola di 38 milioni; e Brobbey dell'Ajax.

Dovbyk è il nuovo obiettivo per l'attacco della Roma.

Milan a lavoro per la fascia destra: contatti con Emerson Royal

Il Milan sta lavorando con il Tottenham per arrivare a Emerson Royal: i rossoneri sono da tempo interessati al laterale ma mancano ancora diversi dettagli per chiudere la trattativa.

Intanto il Diavolo sta cercando sempre un centrocampista di quantità e il preferito è sempre Fofana del Monaco, ma l'inserimento di Atletico Madrid e Manchester United ha complicato l'affare.

Billy Gilmour è uno dei due profili che il Napoli sta monitorando per rafforzare la mediana di Conte.

Napoli, Manna lavora per un doppio colpo a centrocampo

Giovanni Mannao vorrebbe fare due colpi a centrocampo ma prima devono uscire due pedine che non hanno convinto nel ritiro di Dimaro: Gianluca Gaetano sembra destinato al Cagliari e anche Jens Cajuste è in uscita, con qualche sirene che in Francia si è fatta sentire.

In entrata piacciono Marco Brescianini del Frosinone e Billy Gilmour, centrocampista scozzese del Brighton. Si tratterebbe di due calciatori importanti sia a livello fisico che per le geometrie della mediana di Antonio Conte.