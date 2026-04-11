Il portiere goleador Iannarilli segna di testa e l’Avellino evita la sconfitta: secondo gol in carriera

Il portiere dell’Avellino, Anthony Iannarilli, segna all’ultimo minuto e regala un punto alla squadra di Ballardini contro il Catanzaro: è il secondo gol in carriera per l’estremo difensore.

Esplode di gioia il Partenio-Lombardi. L'Avellino acciuffa il pareggio all'ultimo minuto della partita con il Catanzaro grazie al gol del portiere Antony Iannarilli, che con un colpo di testa dal centro dell'area ha fissato il risultato sull'1-1.

L'estremo difensore è stato decisivo oggi nel regalare alla squadra irpina il pareggio al 95’ e si tratta di un déjà-vu: undici anni fa aveva già trovato il gol nei minuti di recupero con il Gubbio, firmando l’1-1 contro il Grosseto.

In un primo momento l'arbitro non aveva assegnato la rete ma la palla aveva varcato per intero la linea e grazie al supporto tecnologico Iannarilli ha esternato tutta la sua gioia: prima sul rettangolo verde e poi con una corsa sotto la curva dei tifosi biancoverdi.

Il portiere Iannarilli fa gol di testa e l'Avellino pareggia col Catanzaro

Per Iannrilli si tratta di un momento significativo, visto che negli ultimi tempi aveva perso il posto e oggi si è ritrovato titolare per l'infortunio del titolare Daffara.

L'Avellino stava perdendo 1-0 in casa contro il Catanzaro in virtù del solito gol di Pietro Iemmello all'ora di gioco ma la squadra di Davide Ballardini è riuscita a pareggiare nei minuti di recupero nella maniera più incredibile, ovvero con un gol del portiere. Quando la gara sembrava ormai indirizzata verso una vittoria esterna del Catanzaro, al 95’ l’Avellino ha avuto un’ultima occasione su calcio d’angolo dalla destra.

A sorpresa, Iannarilli ha lasciato la porta per salire in area e dare un’opzione in più in attacco. Dalla bandierina Roberto Insigne ha disegnato un cross preciso proprio per il portiere, che ha preso il tempo a tutti e con un colpo di testa ha battuto Pigliacelli.

Dopo qualche istante di incertezza, le immagini e la conferma dell’arbitro, supportato dal VAR, hanno chiarito tutto: il pallone aveva oltrepassato completamente la linea, rendendo il gol regolare.