Bonucci strepitoso contro il Real Madrid, esordio in Champions da applausi con l’Union Berlino Leonardo Bonucci è stato perfetto al Bernabeu. Un’autentica masterclass quella dell’ex difensore della Juventus che è stato perfetto in Real Madrid-Union Berlino di Champions League.

A cura di Alessio Morra

Un esordio da incorniciare per Leonardo Bonucci, che è stato magistrale al Bernabeu dove l'Union Berlino ha disputato la prima partita della sua storia in Champions League contro il Real Madrid. A 36 anni l'ex calciatore della Juventus ha mostrato di poter giocare ancora su grandissimi livelli.

La Juve l'ha lasciata ufficialmente nelle ultime ore di mercato, dopo essere stato messo ai margini – e per questo l'ex capitano dei bianconeri e della Nazionale ha fatto causa al club torinese. Bonucci è passato a fine agosto all'Union, squadra che in pochi anni è passata dalla seconda serie tedesca alla Champions League. Fa da chioccia a un gruppo poco esperto, ma non solo. Perché la squadra guidata da Urs Fischer è una squadra di valore e ha grandi ambizioni.

Bonucci è sceso in campo dal primo minuto al Bernabeu, di minuti ne ha giocati 80, quando Paul Jaeckel lo ha sostituito. E in tutti quei minuti è stato pressoché perfetto. Una partita da 8 in pagella, pieno. I social sono impazziti. Non solo quelli italiani, e qualche nostalgico juventino.

Leggi anche I gironi della Champions League 2023/24

Ma scovando diversi messaggi, in varie lingue, si è letta più volte la parola ‘masterlass'. La perfezione totale, al cospetto di giocatori di altissimo livello e molto più giovani di lui – come Bellingham, Valverde e Rodrygo. Un Bonucci d'annata che ha strappato applausi e che forse sarebbe servito fino all'ultimo secondo all'Union Berlino, che ha resistito strenuamente – nonostante una quindicina di tiri in porta del Real – e che è stato sconfitto in modo beffardo.

Perché, quando Bonucci era stato sostituito, ha segnato al 94′ Jude Bellingham, che ha realizzato l'ennesimo gol di quest'avvio di stagione. Un gol pesantissimo per il percorso in Champions di entrambe le squadre. Real e Union Berlino sono nello stesso girone di Napoli e Braga.