Bonucci fa causa alla Juventus: chiederà i danni per quello che gli è stato fatto in ritiro Dopo l’addio alla Juventus, Leonardo Bonucci ha deciso di fare causa al club bianconero. Bonucci ha presentato una richiesta di danni per quanto accaduto nei mesi scorsi.

A cura di Alessio Morra

La lunga storia tra Leonardo Bonucci e la Juventus non è finita nel migliore dei modi. Il difensore, che a metà luglio era stato messo ai margini e all'ultimo giorno di mercato è stato ceduto all'Union Berlino, ha deciso di adire le vie legali contro il club bianconero. L'ex capitano cita la Juve e chiede una richiesta di risarcimento danni.

Nella mattinata del 12 settembre gli avvocati del calciatore, Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti, daranno seguito all'azione giudiziaria prevista dall'accordo collettivo dei calciatori. Questa azione consiste in una richiesta di risarcimento danni dovuta alla presunta mancanza delle adeguate condizioni di allenamento e di preparazione per Bonucci, che inoltre ha subito danni di natura professionale di immagine.

Il calciatore ha deciso di portare avanti questa azione dopo essere stato messo ai margini della rosa – Bonucci aveva un altro anno di contratto, ma era fuori dai piani di Allegri – e una volta finito in quella posizione si è dovuto trovare ad affrontare delle situazioni che ritiene ‘anomale'.

Bonucci ha dovuto effettuare degli allenamenti serali in orari differenti rispetto a quelli dei compagni e non ha mai incontrato lo staff tecnico. Inoltre non ha avuto l'accesso alla palestra, alla piscina, al ristorante del centro sportivo della Juventus. Il difensore sostiene di essersi sentito abbandonato ulteriormente quando ha visto il suo mancato inserimento nell'elenco dei convocati.

(in aggiornamento)