Il ritiro dell’Inghilterra colpito da un terremoto di magnitudo 6.1 a due giorni dai Mondiali

Continuano le disavventure per le nazionali impegnate ai Mondiali: il ritiro dell’Inghilterra in Florida è stato colpito da un fortissimo terremoto prima dell’ultima amichevole.

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I giocatori inglesi si sono presi un bruttissimo spavento poche ore fa, quando il loro allenamento è stato interrotto da una scossa di terremoto fortissima che si è sentita in tutta la Florida attorno alle 14, ora locale. L'Inghilterra si trova a Palm Beach per ultimare la preparazione in vista dell'inizio dei Mondiali e hanno lasciato momentaneamente il campo base a Kansas City per concentrarsi sulle ultime amichevoli in programma, ma i loro piani sono stati sconvolti dal terremoto di magnitudo 6.1, il più forte mai sentito nello stato da oltre 150 anni in tutto il Golfo del Messico.

Spavento Inghilterra, scossa di terremoto al centro sportivo

La nazionale allenata da Tuchel si è trasferita in Florida negli ultimi giorni per rifinire la preparazione in vista dei Mondiali che per loro cominceranno ufficialmente il 17 giugno contro la Croazia. Ma il loro ultimo allenamento è stato disturbato da un terremoto di magnitudo 6.1, con epicentro al largo della costa occidentale di Cuba. È stata la scossa più forte mai sentita negli ultimi 150 anni ma per fortuna non sono stati riportati feriti o danni alle abitazioni, come confermato dalle autorità.

L’epicentro del terremoto. Fonte: USGS

L'epicentro del terremoto si trovava a circa 600km di distanza da Palm Beach, dove soggiorna l'Inghilterra, ma si è sentito fortissimo: la scossa più forte è arrivata a una magnitudine di 6.1 e una profondità di appena 26 km che l'ha trasformata nella più forte della storia del Golfo del Messico, una zona dove in genere non si registrano grandi terremoti. Per fortuna non c'è nessun ferito e la nazionale inglese continuerà la sua preparazione, con l'ultima amichevole confermata mercoledì contro il Costa Rica prima del rientro a Kansas City dove si trova il campo base dei Mondiali.