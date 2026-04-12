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Van Aert batte in volata Pogacar e vince la Parigi-Roubaix 2026: continua la maledizione per Pogi

Wout van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2026 battendo in volata Pogacar: Stuyven completa il podio, battendo sia Pedersen che van der Poel.
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A cura di Vito Lamorte
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Wout van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2026. Battuto in volata Tadej Pogacar. L'eterno secondo ha vinto la seconda ‘Monumento' della sua carriera con volata a due da manuale e scoppia in lacrime avvolto dai fotografi.

Dopo il terzo posto nella Milano-Sanremo e il quarto nel Giro delle Fiandre, van Aert trova lo spunto nel giorno più bello e le sue parole lo testimoniano: "La Parigi-Roubaix mi ha regalato momenti duri, ma in giorni come oggi è la corsa più bella che esista".

A completare il podio è Stuyven, che ha anticipato la volata partendo ad un chilometro dall’arrivo. Quarto Van der Poel dinanzi a Laporte, Van Dijke, Pedersen e Bisseger.

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La Parigi-Roubaix resta una maledizione per Pogacar: il fenomeno sloveno chiude ancora secondo, come nel 2025, ma stavolta è stato sconfitto in volata. Pogi dovrà rimandare i sogni di conquistare tutte le ‘Monumento' nella stessa stagione.

van Aert vince l'Inferno del Nord: beffato Pogacar in volata

Succede di tutto nella 123ª edizione della Parigi-Roubaix. I due principali favoriti, Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel, sono stati entrambi rallentati da problemi meccanici. Lo sloveno ha forato sul settore numero 22 di pavé, riuscendo a rientrare sul gruppo soltanto poco prima dell’ingresso nella foresta di Arenberg. Proprio lì, tra i tratti più duri del percorso, anche il campione olandese – vincitore delle ultime tre edizioni – è stato colpito dalla sfortuna con una doppia foratura, sia all’anteriore che al posteriore.

Van der Poel ha quindi dato vita a una rimonta rabbiosa e ora si trova a inseguire la coppia composta da Pogacar e Wout van Aert. Giornata complicata anche per Filippo Ganna: inizialmente nel gruppo dei migliori, è stato poi costretto a perdere terreno a causa di più forature.

L'ordine d'arrivo della Parigi-Roubaix 2026

  1. Wout van Aert – 5h16'52"
  2. Tadej Pogacar
  3. Jasper Stuyven
  4. Mathieu van der Poel
  5. Christophe Laporte –
  6. Tim van Dijke
  7. Mads Pedersen
  8. Stefan Bissegger
  9. Nils Politt ‘
  10. Mike Teunissen

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