Marie-Louise Eta all’Union Berlino, chi è la prima donna allenatrice nel grande calcio (a 34 anni)

L’Union Berlino ha scelto Eta per la panchina fino alla fine della stagione: è la prima allenatrice a guidare una squadra maschile che fa parte dei top 5 campionati in Europa.

L'Union Berlino scrive un pezzo di storia del calcio affidando la panchina a Marie-Louise Eta: è la prima donna alla guida di una squadra maschile nei cinque maggiori campionati d'Europa, una prima volta che segna una svolta epocale. Sarà l'allenatrice ad interim della squadra tedesca che ha esonerato Steffen Baumgart dopo la sconfitta contro l'Heidenheim ultimo in classifica e dovrà consolidare la salvezza, una missione impegnativa che ha accolto con determinazione.

Toccherà all'ex calciatrice il compito di rimettere in sesto una squadra incostante, ma alle spalle ha già una grande esperienza e un altro record infranto. Non solo è la prima allenatrice in uno dei campionati europei più importanti ad appena 34 anni, ma sempre a Berlino nel 2023 è diventata l'assistente del traghettatore Marco Grote, prima donna a ricoprire quel ruolo da sempre ad appannaggio maschile.

Chi è Marie-Louise Eta, nuova allenatrice dell'Union Berlino

È una svolta storica per la Bundesliga e per i maggiori campionati europei che fin qui non avevano mai avuto una donna in panchina per una squadra maschile. L'Union Berlino è stata la prima squadra a rompere questo tabù con la scelta di Eta che a 34 anni infrange un altro record nella sua carriera. Da nubile il suo cognome era Bagehorn, ma ha scelto di prendere il cognome del marito Benjamin Eta, anche lui allenatore. Ha avuto un passato da calciatrice in Germania come centrocampista, ma poi ha deciso di dedicarsi all'allenamento.

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È stata vice delle nazionali giovanili tedesche, poi dal 2023 è approdata a Berlino con diversi ruoli: prima collaboratrice tecnica delle giovanili, poi vice di Grote, collaboratrice tecnica della prima squadra e infine allenatrice. Nessuna squadra dei maggiori campionati in Europa si era mai affidata a una donna ed Eta può scrivere la storia fino alla fine della stagione, quando poi passerà alla direzione della squadra femminile.

I precedenti in Europa

Eta è la prima allenatrice a sedersi sulla panchina di una squadra che fa parte dei top 5 campionati europei, ma a livelli inferiori ci sono già alcuni precedenti. Elena Costa e Corinne Diacre hanno guidato il Clermont in Ligue 2, mentre Hannah Dingley è stata scelta come allenatrice del Forest Green in League Two inglese. Anche nel calcio italiani c'è già stata una prima volta: nel 1999 Carolina Morace era stata scelta come allenatrice della Viterbese in Serie C, diventando la prima allenatrice a guidare una squadra maschile in Europa, anche se solo per poche settimane.