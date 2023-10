I tifosi dell’Union Berlino all’attacco dell’UEFA: “A voi non interessa lo sport, solo i soldi” Striscione durissimo dei tifosi dell’Union Berlino contro la UEFA in occasione della prima partita di Champions League casalinga della loro storia: “A voi non interessa lo sport, interessano solo i soldi”.

A cura di Vito Lamorte

"Regolamento UEFA sulle infrastrutture degli stadi. A voi non interessa lo sport, interessano solo i soldi". Questo lo striscione durissimo che i tifosi dell'Union Berlino hanno esposto prima della sfida contro il Braga in Champions League.

La squadra di Leonardo Bonucci è costretta a giocare le sue partite europee all'Olympiastadion e non nel mitico Stadion An der Alten Försterei, impianto casalingo della squadra biancorossa che non rispetta però le normative UEFA per ospitare le gare di Champions League.

I tifosi dell'Union hanno creato una bellissima atmosfera per la prima partita casalinga della storia del club e hanno spinto al massimo i loro beniamini verso la vittoria che avrebbe fatto diventare il 3 ottobre una data storica a tutti gli effetti, ma le cose non sono andate così.

È arrivata ancora una sconfitta per i tedeschi, che hanno perso 3-2 in casa dopo aver dominato il primo tempo ed essersi portati in vantaggio grazie alla doppietta di Becker. L'errore di Ronnow ha permesso a Niakaté di riaprirei giochi prima dell'intervallo e nella ripresa Bruma e Castro hanno completato la rimonta che ha regalato i tre punti ai portoghesi. Una beffa incredibile per l'Union che, dopo aver perso nei minuti finali a Madrid in occasione dell'esordio assoluto in Champions, ha dovuto cedere il passo agli avversari anche nel secondo turno sempre nel recupero.

Urs Fischer, allenatore dell'Union Berlino, ha commentato cos' ai microfoni di Uefa.com la sconfitta in rimonta subita contro lo Sporting Braga: "Fino al 2-0 abbiamo fatto molto bene, il Braga ha avuto delle fasi di pressione ma senza essere pericoloso. Poi abbiamo concesso due gol su calci piazzati, ovviamente perdere 3-2 è amaro e rispecchia la situazione in cui ci troviamo in questo momento ma dovevamo segnare un terzo gol, quando hai tre occasioni del genere devi capitalizzarle. Non l'abbiamo fatto e a questo livello vieni punito per questo. I tifosi sono stati eccezionali, ora l'importante è fare punti, bisogna guardare alle sfide che ci attendono".