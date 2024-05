video suggerito

Adani reagisce all’aggressione di Allegri a Vaciago: messaggio criptico, ma non attacca solo Max Lele Adani dopo l’aggressione di Allegri al direttore di Tuttosport Vaciago in occasione della finale di Coppa Italia Atalanta-Juve, ha postato un messaggio che sembra un riferimento a quanto accaduto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Massimiliano Allegri si è preso la scena dopo la finale di Coppa Italia vinta dalla sua Juventus contro l'Atalanta. Prima lo sfogo clamoroso in campo, contro gli arbitri e Giuntoli, e poi l'aggressione al direttore di Tuttosport Guido Vaciago. Una situazione che sembra anche l'oggetto dell'ultimo post di Lele Adani, con il riferimento a quello che è uno dei suoi cavalli di battaglia ovvero la lotta la servilismo. Un attacco non solo al tecnico ma anche a Vaciago.

Il post di Adani che sembra un attacco ad Allegri e Vaciago

Su Twitter infatti l'ex difensore e attuale opinionista Rai ha scritto: "Quello che dimentica, anche il padrone, è che il servo agisce per convenienza e mai per affetto: cambiata la convenienza, cambia il padrone. Il servilismo, quello rimane, sempre. Così come la tristezza, anzi la miseria umana". Nessun nome, e riferimento esplicito ma un commento che sembra chiaramente legato a quanto accaduto nella pancia dello stadio Olimpico di Roma.

Adani e i suoi continui riferimenti al servilismo dopo la lite con Allegri

D'altronde Adani ha un pregresso noto con l'allenatore della Juventus, nato dal celebre litigio ai tempi di Sky. Da allora Lele ha portato avanti la sua battaglia contro quella parte della stampa che ha definito appunto faziosa e asservita, incapace di criticare l'operato di alcuni dei protagonisti del mondo del calcio. Un discorso più ampio, che dunque vede Adani contrario a quello che a suo dire è un modo sbagliato di fare comunicazione.

Leggi anche La serata folle di Allegri: dopo Vaciago ha attaccato una procuratrice federale e distrutto un set

Dopo aver ricondotto questo anche tra le cause del suo addio a Sky, Adani non ha perso occasione anche dagli studi dell'ormai lontana Bobo TV per attaccare in primis Allegri per il gioco della Juventus (e anche per i risultati ultimamente) e poi per i cronisti troppo teneri nei suoi confronti.

Leggendo tra le righe è riconducibile a questo anche l'ultimo messaggio, in cui appunto potrebbe esserci una bordata non solo per il padrone, ma anche per il servo. Un riferimento possibile a quella parte della stampa, che secondo Adani oggi avrebbe cambiato "per convenienza" rinnegando il passato. Magari in vista anche di un possibile nuovo corso in panchina della Juventus.

Lo sfogo di Allegri contro Vaciago

D'altronde le parole di Allegri a Vaciago, sembrano un chiaro riferimento alla volontà del giornalista di essere troppo filo-società: "Direttore di merda! Sì, tu direttore di merda. Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società‘. Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso".