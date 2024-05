video suggerito

Di Lorenzo si sfoga, il capitano del Napoli accusato di fingere: "Che vergogna! Squallidi" Il capitano del Napoli si è sfogato su Instagram pubblicando una stories nella quale attacca chi ha fatto delle insinuazioni a riguardo della sua assenza contro la Fiorentina.

A cura di Alessio Morra

Il Napoli è passato in dodici mesi dagli altari alle polveri. Da uno Scudetto storico e meraviglioso a un campionato che si chiuderà senza nemmeno la qualificazione alle coppe europee. Una stagione disastrosa, con tre allenatori e una valanga di sconfitte. Il 2-2 con la Fiorentina tiene una leggera ma flebile fiammella per l'ottavo posto. E da più parti c'è chi parla di uno spogliatoio bollente e un po' agitato, tante voci, troppo, che hanno fatto arrabbiare pure il tecnico Calzona. Si è infuriato anche Di Lorenzo, il capitano ha saltato la sfida del Franchi e nel day after ha letto delle cose che lo hanno fatto molto arrabbiare.

Di Lorenzo ha saltato Fiorentina-Napoli

Il nome del capitano non c'era nell'undici titolare perla sfida con la Fiorentina, il Napoli ha fatto sapere che Di Lorenzo era indisponibile a causa di un problema intestinale. Ha giocato al suo posto Mazzocchi. Nel day after il capitano azzurro ha letto qualcosa che lo ha fatto infuriare e non poco, tanto da fargli fare addirittura un post su Instagram, anzi una stories. L'addirittura è motivato, perché Di Lorenzo è un ragazzo serio, posato che raramente va fuori le righe, ma stavolta ha fatto un'eccezione.

Il capitano del Napoli si sfoga con una stories

Di Lorenzo ha riportato l'estratto di un articolo, in quel pezzo si mette in dubbio l'attacco di gastroenterite del capitano partenopeo: "C'è un'aria dimessa, nonostante a Firenze siano convinti di aver raggiunto il Gotha del calcio. Tifo e atmosfera da fine campionato, Napoli con facce da funerale. Di Lorenzo assente all'ultimo minuto per un attacco di gastroenterite. Chissà se è vero, chissà se poi i nervi del capitano non abbiamo ceduto alla pressione di queste settimane di inferno, sempre sperando che non sia un preannuncio di trasferimento – qui non siamo fautori della formattazione della squadra, del «licenziali tutti». Sono bestialità che non tengono conto né dei valori reali né dei conti. Il primo compito del prossimo allenatore sarà rimettere insieme i cocci buoni della squadra e rimotivarli".

A commento di quelle parole Di Lorenzo sottolinea la frase che lo ha fatto arrabbiare: "Chissà se è vero", ed aggiunge: "CHE VERGOGNA. Squallidi". Le può anche accettare le sconfitte, da uomo sport sa che la vita passa da vittorie e sconfitte, ma quell'insinuazione ha fatto arrabbiare tanto il difensore del Napoli e della Nazionale.