Via libera della UEFA per le liste da 26 convocati agli Europei: le possibili scelte dell'Italia La Uefa ha ampliato il numero dei giocatori convocabili per Euro 2024: da 23 a 26. Cosa cambia per l'Italia e per Luciano Spalletti, che avrà qualche ballottaggio in più e aumenterà i convocati in difesa, in attacco e a centrocampo.

A cura di Alessio Morra

La Uefa ha deciso di ampliare le liste per Euro 2024. Invece dei 23 calciatori inizialmente previsti ogni nazionale potrà convocare per gli Europei 26 calciatori, la mozione proposta a larga maggioranza dai commissari tecnici è stata accolta. Spalletti era tra quelli favorevoli, tra i contrari invece Deschamps, che sarà ‘costretto' ad allargare la sua rosa, come in realtà aveva già fatto per i Mondiali del Qatar, quando la lista è stata esattamente di 26 giocatori.

26 calciatori per ogni Nazionale per gli Europei

Lo scorso 22 aprile c'era stato un voto favorevole, in larga maggioranza, per passare da 23 a 26 convocati per ogni nazionale. Ventidue c.t. erano favorevoli, contrari solo Deschamps e Sylvnho (che allena l'Albania). La Uefa ha preso atto e il comitato esecutivo ha deciso di confermare il numero di convocati degli ultimi Europei e degli ultimi Mondiali. Saranno così 26 i giocatori che voleranno in Germania con Spalletti.

I possibili convocati dell'Italia agli Europei 2024

Cosa cambia per Spalletti? Tanto. Perché dovrà sciogliere ora meno dubbi. Facile immaginare che ci sarà dunque un giocatore in più per ogni ruolo di movimento. Se, come pare assai probabile, l'Italia giocherà con la difesa a tre, ci potrebbe essere un numero elevato di difensori (potrebbero esserne 9), alto di centrocampisti (8) e leggermente minore di attaccanti (6). Con i portieri che saranno naturalmente tre.

Portieri: Donnarumma, Vicario (sicuri), Meret e Carnesecchi (in ballottaggio);

Difensori: Di Lorenzo, Darmian, Dimarco, Acerbi, Bastoni, Buongiorno (sicuri); Cambiaso, Mancini, Gatti, Scalvini (in ballottaggio);

Centrocampisti: Barella, Pellegrini, Jorginho, Cristante, Locatelli, Frattesi, Bonaventura (sicuri); El Shaarawy, Colpani, Folorunsho (in ballottaggio);

Attaccanti: Chiesa, Scamacca, Raspadori, Retegui, Zaniolo (sicuri); Zaccagni, Orsolini, Lucca, Politano (in ballottaggio).