Infortunio Osimhen, c’è la lesione al bicipite femorale: quando torna e quante partite salta Gli accertamenti diagnostici effettuati dall’attaccante nigeriano hanno confermato le preoccupazioni delle ultime ore sulle sue condizioni: “lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra”.

La brutta notizia per il Napoli è che Victor Osimhen sarà costretto a stare fermo per tre, fino a un massimo di quattro/sei settimane a causa dell'infortunio subito in Nazionale. La conferma sulle condizioni del calciatore è arrivata dall'esito dei test diagnostici che hanno sì scongiurato il timore di un interessamento del tendine del ginocchio destro (col rischio di vedere i tempi di recupero inevitabilmente più lunghi) ma acceso un campanello d'allarme quanto all'entità del problema muscolare riportato in occasione dell'amichevole giocata dalla Nigeria contro l'Arabia Saudita.

"È stato visitato e sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra – si legge nella nota del club azzurro -. L'attaccante azzurro ha iniziato le terapie all'SSCN Konami Training Center".

Per quante e quali partite il Napoli perde il suo uomo di punta? Le eventualità sono due e strettamente legate all'evoluzione della guarigione oltre alla dovuta cautela nell'affrontare acciacchi di questo tipo. La prima cosa da fare è evitare recuperi affrettati.

Osimhen fuori per un mese e anche di più è il sentore che gela il sangue nelle vene dei tifosi e dello staff tecnico. Nel momento più delicato della stagione, alla luce di quanto accaduto finora (sia per la vicende familiari sia per i rapporti tesi col club a causa dei video su TikTok e di una questione rinnovo finita in mezzo al guado sia per gli screzi con Rudi Garcia), i partenopei potrebbero fare a meno di Victor per tutte le prossime gare in calendario fino alla prossima sosta (6 nel complesso): Verona, Milan, Salernitana, Empoli e il doppio impegno di Champions con l'Union Berlino.

Nella migliore delle ipotesi, quella di un periodo di recupero più ristretto nel tempo, l'attaccante potrebbe essere indisponibile per gli impegni contro Verona, Union Berlino e Milan rientrando nel derby con la Salernitana. Ma è davvero difficile dire adesso, con certezza, quale delle due strade imboccherà Victor.

