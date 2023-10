Il silenzio sulle condizioni di Osimhen inquieta il Napoli: quel che si sa finora è preoccupante L’entità dell’acciacco subito da Osimhen con la Nigeria è ancora da valutare ma, secondo quanto riportato dall’agenzia francese AFP, quel che filtra dalla nazionale sarebbe altro: qualcosa che solleva timori giustificati.

L’infortunio in nazionale di Osimhen tiene il Napoli col fiato sospeso.

Come sta Victor Osimhen? L'acciacco lamentato con la Nigeria è solo una noia muscolare (crampi, versione emersa nelle prime ore) oppure s'è fermato per infortunio? E di che tipo? Una contrattura oppure c'è davvero qualcosa di più preoccupante? Il silenzio sulle reali condizioni del calciatore, le poche informazioni che rimbalzano dal ritiro della nazionale, la mancanza di un report medico chiaro, l'attesa per l'esito di una risonanza magnetica che avrebbe volto lì (e i riscontri di quella che a cui sarà sottoposta dallo staff medico azzurro) contribuiscono ad alimentare preoccupazione e incertezza sullo stato di salute dell'attaccante del Napoli.

Una nota delle federazione delle "super aquile" ha comunicato che Osimhen è rimasto a riposo a scopo precauzionale ma non ha dissolto tutti i dubbi. È certo, a giudicare dalle parole del ct, José Peseiro, che non prenderà parte alla gara amichevole contro il Mozambico. "Non abbiamo bisogno di schierarlo a prescindere dal risultato degli esami. Se lo rischiassimo potremmo addirittura perderlo per uno, due mesi – le parole dopo la sfida con l'Arabia Saudita -. È giusto rispettare anche il club di appartenenza. Ma questo è un concetto che vale per tutti".

L'entità del malessere di Osimhen è ancora da valutare ma, secondo quanto riportato dall'agenzia francese AFP, quel che filtra dagli ambienti della Nigeria sarebbe altro, qualcosa che solleva timori giustificati. L'esito dei test diagnostici arriverà nelle prossime ore, ma il sospetto è che vi sia un interessamento del tendine del ginocchio destro.

Leggi anche Il retroscena della rabbia di Osimhen: il Napoli gli ha negato il permesso per un video benefico

Un bel grattacapo per il calciatore (l'ennesimo dopo gli ultimi periodi tormentati in squadra e per torbide vicende familiari con risvolti penali) oltre che per il Napoli stesso che aspetta il suo rientro per sottoporlo a una serie di test così da valutare anche la stabilità dell'articolazione e della fibra muscolare. Quante possibilità ci sono che salti Verona? Molte ma il quadro sarà più chiaro solo quando il club potrà avere contezza, toccare con mano da vicino, quali sono le reali condizioni dell'attaccante.

Attesa per l’esito della risonanza magnetica a cui è stato sottoposto il calciatore.

Marco Giordano, giornalista di TvPlay, ha fornito ulteriori aggiornamenti in un intervento a Canale 21, confermando tutti i dubbi sullo stato di salute del nigeriano: "Ad oggi, l'unico reale fastidio riscontrato è una incapacità di iper-distensione del ginocchio. In buona sostanza Osimhen non riesce a stendere bene la gamba. La risonanza è stata fatta, ma resta un mistero. Ne farà un'altra lunedì e sarà quella ufficiale col Napoli".